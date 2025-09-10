Ramona Olaru, dezvăluiri despre relaţiile toxice: „Nu putem să fim două prințese într-o casă”

Ramona Olaru a deschis sezonul 5 al emisiunii Fresh by Unica cu un interviu sincer, intens și plin de confesiuni despre viața personală. Prezentatoarea TV ne-a vorbit deschis despre relațiile toxice prin care a trecut, despre modul în care a fost afectată de parteneri incapabili să-i ofere stabilitate și sprijin, dar și despre puterea pe care a găsit-o în momentul în care a ales să fie singură. Totodată, aceasta ne-a descris cum iubirile greșite i-au consumat energia și i-au luat strălucirea, dar și cum, în final, a reușit să se elibereze de ele și să-și regăsească echilibrul.

Ramona Olaru, dezvăluiri despre relaţiile toxice

Ramona Olaru ne-a mărturisit, în exclusivitate la Fresh by Unica, faptul că în prezent nu are un partener, însă acest lucru nu o face să se simtă incompletă. Din contră, ne-a spus că trăiește o perioadă de liniște și împlinire pe care nu a mai cunoscut-o până acum.

„Sunt singura, dar sunt foarte bine. Eu limita asta de fericire, împlinire și liniște n-am avut-o niciodată în viața mea. (…) De ce trebuie neapărat să avem, stai că nu susțin să nu avem un iubit, dacă îl găsim pe acela care trebuie, e ok, dar de ce trebuie să ne ducem viața, liniștea, fericirea doar cu cineva? Se poate și fără, mai ales în ziua de astăzi când, eu repet, nu putem să fim două prințese într-o casă. Adică eu vreau să fiu femeia și în ultimii ani, întâlnești specimene și n-aș putea să accept asta doar ca să mulțumesc pe altcineva și să știe cineva și toată lumea că eu am un om acolo, dar eu sunt moartă pe interior„, ne-a mărturisit Ramona Olaru, în exclusivitate la Fresh by Unica.

Totodată, Ramona ne-a povestit că a ajuns în situația în care, în loc să fie parteneră egală într-o relație, prelua rolul de „bărbat”, fiind nevoită să ia toate deciziile, să organizeze totul și să fie mereu cea care pune lucrurile în mișcare. Lipsa de implicare a partenerului îi crea o frustrare uriașă și o făcea să simtă că duce tot greul pe umeri.

Citeşte şi: Cât de mult a suferit Cătălin Cazacu după despărțirea de Ramona Olaru: „Nu e o rușine să plângi. Inima îți este frântă când dai putere asupra ta” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Ramona Olaru și-a donat o bună parte din haine și încălțăminte, dar și lucruri din casă: „Le-am dus cu duba. Am găsit niște persoane nevoiașe” / Exclusiv

„Persoanele toxice te trag în noroiul lor fără să îţi dai seama”

Vedeta ne-a mai maturisit despre iubirile toxice pe care le-a experminetate, din cauza unor parteneri cu probleme emoționale profunde, care au încercat să o tragă în jos. Totodată, Ramona ne-a dezvăluit că au existat perioade în care s-a pierdut pe ea însăşi, ajungând să nu mai aibă energie nici pentru lucrurile care îi aduceau bucurie.

„Când unele persoane care sunt extraordinar de toxice și de nelaocul lor emoțional, te trag în noroiul lor fără să îți dai seama, chiar dacă tu încerci să explici și să îi spui că nu e ok și că nu așa funcționează lucrurile, tot te consumi extraordinar de mult pentru că acea persoană fiind în această situație de toxicitate și în acest comportament de narcisism, te face să te simți foarte rău. Şi eu ajunsesem într-un punct în care pierdusem toată strălucirea pe care o adunasem vreodată în viața mea. Adică atât de jos eram că n-aveam chef să fac nimic și să vorbesc cu nimeni și să mă mai duc în treaba mea, la munca mea„, ne-a mai spus aceasta.

În această ediție, Ramona Olaru nu s-a limitat la a ne vorbi doar despre iubirile toxice, ci a abordat și alte capitole importante din viața sa. A rememorat copilăria grea petrecută la țară, a vorbit despre relația cu părinții, despre cum a reușit să se dezvolte profesional și despre afacerea pe care o deține acum. Aflaţi mai multe din emisiunea Fresh by Unica, pe care o puteţi viziona atât pe Youtube, pe www.unica.ro, cât şi pe pagina noastră de Facebook.

Sursa foto: Facebook şi Ada Cheroiu

Urmărește-ne pe Google News