Culiță Sterp și Daniela Iliescu se mută într-un penthouse. „Toate se întâmplă fix când și cum trebuie!” Primele imagini din imensul apartament

Culiță Sterp și Daniela Iliescu se mută la casa lor. Cântărețul a achiziționat de ceva timp un apartament imens, dar abia acum a decis cu partenera lui să se mute acolo. Daniela Iliescu a publicat primele imagini din noua casă.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu se mută într-un penthouse

Culiță și Daniela sunt pregătiți să se mute într-o nouă casă. Cei doi și fiul lor nu vor mai locui cu părinții ei, pentru că apartamentul lor este aproape gata și se vor muta în curând acolo.

Într-o sesiune de InstaStories, partenera lui Culiță Sterp a publicat deja câteva imagini din noua casă. Apartamentul este foarte spațios și urmează să fie complet mobilat și utilat. Daniela Iliescu a explicat, odată cu prezentarea imaginilor din frumosul lor penthouse, de au ales să se mute de la curte la bloc.

”Hai să vă povestesc. Pentru că sunt extrem de multe întrebări pe tema asta. Noi când am început să vorbim, Culiță a cumpărat acest penthouse în Sebeș, mai mult ca investiție. Apoi, când a plecat la Survivor eu am amenajat apartamentul pe care îl aveam eu la Hațeg, ca să ne mutam după ce voi naște.

Nu ne-am mai mutat acolo, ne-a fost mai comod să stăm acasă la mine (la părinți) că e mare, e curte etc. Milan e cel mai fericit acolo. Cu timpul am zis, hai sa ne amenajăm penthouse-ul dacă e deja la îndemână, iar pe viitor ne dorim să ne mutăm la casă.

Citeşte şi: Carmen de la Sălciua amenință cu judecata familia Sterp. „S-a cam umplut paharul!” Artista a răbufnit după afirmațiile surorii lui Culiță Sterp

Citeşte şi: Culiță Sterp a răbufnit după izbucnirea scandalului dintre fosta lui soție și sora mai mică. „Un singur lucru să nu uiți!” Mesajul său a stârnit un val de reacții

Citeşte şi: Daniela Iliescu intervine în scandalul dintre Carmen de la Sălciua și Geta Sterp. „E greu să taci când ştii care e adevarul!” Mesajul partenerei lui Culiță Sterp

Citeşte şi: Ce părere are Mama Geta despre prospăta soție a lui Iancu Sterp, Denisa. A spus adevărul despre nora sa imediat după nuntă

De vreo 3-4 ani tot facem câte ceva, dar în ultimul an ne-am pus mai serios pe treabă și imediat o să ne mutăm. N-am prea stat să calculăm lucurile, am făcut cum a fost mai comod și cred că toate se întâmplă fix când și cum trebuie. Cert e că am fost foarte comozi până acum și n-a fost cea mai mare prioritate pentru noi”, a scris Daniela, pe pagina ei de Instagram.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu se cunosc din adolescență

Culiță Sterp și Daniela Iliescu trăiesc de de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste și au împreună un băiețel minunat, Milan. Cei doi se cunosc de 14 ani, din perioada în care erau adolescenți, dar între timp fiecare și-a văzut de viață. Soarta a făcut ca drumurile lor să e intersecteze în urmă cu aproape cinci ani, când fiecare era în căutarea unui partener și așa au ajuns să formeze un cuplu.

„Daniela și Milan înseamnă tot pentru mine. Cea mai mare fericire pentru mine sunt ei doi și mă bucur atât de mult că mi-a dat Dumnezeu o familie atât de frumoasă. Eu n-am cunoscut ce-i dragostea adevărată decât acum când am un copil. Cine n-are copii îl îndemn să facă un copil”, a spus Culiță Sterp, în emisiunea lui Adiță Voicu.

Deși Culiță și Daniela au o relație perfectă, nu se poate spune același lucru despre mama artistului și soția sa. Între cele două a existat o vreme relație tensionată, dar el a încercat să le împace, rugându-le să facă tot posibilul pentru a se împăca.

„Încercați voi, din respect pentru mine, că acum vedeți: Mamă, eu sunt copilul tău, Daniela, eu sunt bărbatul tău. Încercați, din respect pentru mine, să vă înțelegeți cât se poate. Dacă nu, să ținem o relație cât de cât OK. Vreau să spun ceva, în 5 ani de când stau cu Daniela, o dată nu m-au deranjat cu o vorbă (n.r. – despre socrii lui). Este un lucru mare asta, să te înțelegi atât de bine cu socrii tăi. Nu m-au deranjat o dată cu o vorbă, nu cu fapta, să spui că au făcut ceva ce nu mi-a convenit. O vorbă nu mi-au spus să mă deranjeze. Nimic. Nici măcar o dată”, a mai spus Culiță Sterp.

Urmărește-ne pe Google News