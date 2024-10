Daniela Iliescu intervine în scandalul dintre Carmen de la Sălciua și Geta Sterp. „E greu să taci când ştii care e adevarul!” Mesajul partenerei lui Culiță Sterp

Daniela Iliescu intervine în scandalul dintre Carmen de la Sălciua și Geta Sterp. Actuala parteneră a lui Culiță Sterp a lansat un mesaj în mediul online prin care transmite că își dorește liniștea și armonia în familie.

Carmen de la Sălciua amenință cu judecata familia Sterp

Zilele acestea, s-a iscat un conflict între cântăreața Carmen de la Sălciua, fosta soție a lui Culiță Sterp, și sora mai mică a acestuia, Geta Sterp. Totul a pornit după ce Geta a făcut declarații controversate despre fosta ei cumnată, stârnind furia cântăreței care s-a simțit jignită și a avertizat că apelează la justiție. Geta Sterp a continuat cu mesajele răutăcioase, iar Carmen a adus în discuție un subiect sensibil legat de fratele Getei, acuzându-l că a beneficiat de toate veniturile generate de piesele lor de pe canalul de YouTube pe care l-au gestionat împreună în timpul relației.

„Păi vorbești de mine, vorbești de sora mea, vorbești si nu te mai oprești? Tu ai senzația că toată lumea e disperată să fie virală pe tik tok și să își expună chiar orice face? Poate unii facem lucruri în liniște !!!! Degeaba vă tot spălați voi pe mâini …de numele ăsta …că astea au fost începuturile! Bravo vouă că evoluați, că sunteți virali, ce mai vreți voi … dar de azi înainte dacă eu mai văd vreun live …în care se rostește numele meu sau al familiei mele… am să cunosc și ce înseamnă sala de judecată!

(…) Cât despre canalul de Youtube… I-a rămas lui… și a încasat toți banii… și voi mai vorbiți urât de mine? Păi toate milionele alea de vizualizări la melodiile cu fosta lui „nevastă” ??? Ani mulți de zile, chiar până azi s-au încasat bani din Youtube după acele melodii … pe care le-am compus eu… și el s-a văzut plecat cu banii și Doamne ajută!” – a transmis cântăreața în mediul online.

Partenera lui Culiță Sterp intervine în scandalul dintre Carmen de la Săcliua și Geta Sterp

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au avut o relație de trei ani, au fost căsătoriți un an și s-au despărțit cu scandal în 2019. Actuala partenereă a lui Culiță, Daniela Iliescu, împreună cu care are un băiat, a intervenit în scandalul dintre fosta lui soție și sora cea mică.

Într-un mesaj postat tot pe rețelele de socializare, Daniela Iliescu spus că încearcă să stea departe de scandaluri, dar s-a simțit nevoită să intervină pentru că își dorește liniștea în familia sa.

„Sunt fooooarte multe întrebări și oricât de mult mi-aș fi dorit să ies, să spun adevărul, să împărtășesc lucruri, să dezbat subiecte deranjante, așa cum ar fi fost corect față de mine, am ales sa fiu rezervata.

Mă străduiesc de atâția ani sa stau departe de circ și subiecte de cancan, chiar dacă de cele mai multe ori am fost implicată fără voia mea şi fără sa îmi doresc așa ceva.



Cred ca anul acesta am avut prima reacție, pentru ca e greu să taci când ştii care e adevarul sau partea ta de poveste. Asa ca, in continuare îmi doresc din suflet sa stau departe de orice subiecte negative, nu îmi doresc sa mai dau răspunsuri și sa alimentez ceva.



Am realizat in ultima vreme ca timpul le arată pe toate și că nu merită sa îți pui toată energia în a demonstra oamenilor ca esti un om bun. Pentru mine dacă numele meu nu ar mai fi parte din nicio ştire, nici de bine nici de rău, ar fi perfect. Dar nu am cum, ca momentan asta „vinde”.



N-am știut la începuturi că asta face parte din relația cu o persoană cunoscută, dar uşor am învățat cum sa gestionez lucurile (desi uneori mi s-a mai umplut paharul). În încheiere, aș vrea să vă spun că îmi doresc să stau departe de orice subiect negativ și să mă focusez doar pe realizările mele personale și profesionale și lucurile pe care aleg să le împărtășesc cu voi. Și nu mă interesează ce fac sau spun alte persoane. Pentru mine singurul lucru care contează e liniștea din familia mea. Ați văzut ca nu răspund la genul acesta de întrebări, așa ca pe viitor puteți să le evitați. Oricare ar fi subiectul. Mulțumesc!” – a transmis iubita lui Culiță Sterp în mediul online.

