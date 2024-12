Geta Sterp a născut în apă. „După 27 de ore de travaliu, am desăvârșit minunea!” Ce nume a ales pentru fiul ei

Geta Sterp a devenit mamă pentru prima oară. Sora lui Culiță Sterp a adus pe lume un băiețel perfect sănătos în weekend.

Geta Sterp a ales să nască în apă

Geta Sterp a adus pe lume primul ei copil, după 41 de săptămâni de sarcină și un travaliu de 27 de ore. Sora lui Culiță Sterp a ales să nască în apă, Iar soțul ei, Sebastian Crăciunescu, a fost alături de ea pe toată perioada travaliului și a nașterii. Copilul a avut 4.560 g la naștere.

„După 27 de ore de travaliu, mare parte petrecute în apă, am desăvârșit minunea de 4.560 g cu perineul intact, datorită celor mai minunați oameni.



Am avut parte de clamparea și secționarea tardivă a cordonului ombilical, de skin to skin și de ORA MAGICĂ, în care ne-am bucurat de minunea noastră!



Nu pot exprima în cuvinte sentimentul de a fi mamă!



Vă mulțumesc pentru sutele sau poate miile de mesaje! Sunteți deosebiți cu toții!



Abia aștept să vă povestesc mai multe!” – a transmis Geta Sterp pe pagina sa de Instagram, în dreptul unei fotografii de pe patul de spital, cu micuțul nou-născut și soțul ei.

„Și uite așa, viața începe să se schimbe instantaneu. Plutește în jurul meu o fericire copleșitoare” – a mai scris în dreptul unor alte fotografii cu piciorușul băiatului.

Ce nume va purta fiul Getei Sterp

Culiță Sterp a anunțat public numele copilului, printr-un mesaj pe care l-a lăsat în dreptul fotografiilor cu nou-născutul. Nepotul artistului se va numi Valdimir.

„Doamne, ce minune a venit în familia noastră! Dragul nostru, Vladimir! Abia aștept să ajung acasă să te văd”, a scris Culiță Sterp pe pagina de Instagram a Getei.

Soțul Getei avea 16 ani când a cerut-o în căsătorie

Geta Sterp și soțul ei, Sebastian, s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 10 ani, când el era încă adolescent. Sebastian i-a cerut mâna Getei când avea 16 ani, lucru care a surprins întreaga familie.

„La mine e ceva mai diferit. Soțul meu e mai tânăr cu 5 ani decât mine și a venit să mă ceară la 16 ani.

Eu am 27 de ani. Atunci eu aveam în jur de 20, iar el aproape 16, cam așa ceva. A venit la noi acasă, mama era în curte cu sora mea. Sora mea știa, că vorbise cu el, am fost toți uimiți. Vă dați seama, cum să vină cineva la 16 ani să te ceară de nevastă. Sebi e foarte serios.

Cred că aveam un an de când tot vorbeam și el îmi zicea ‘Vreau să ne căsătorim!”. Aoleu, eu ziceam ‘Bine, și eu vreau, dar totuși… poate nici eu nu sunt pregătită’. Mama, sincer, tot timpul l-a îndrăgit pe Sebi, dar zicea mereu- ‘Sebi e un băiat foarte bun, foarte ok, nu bea, nu fumează, îl lăuda ea în toate felurile, dar nu știu dacă e potrivit pentru tine, că e prea mic, e imatur, poate nu-i de căsătorie’” – povestea Geta Sterp acum ceva timp, potrivit wowbiz.ro.

