Home > Vedete > Cum a început povestea de dragoste dintre Dan Capatos și soția lui, Monica: „Eram în alte relații. Ea se pregătea de nuntă. Mai avea două luni"

Cum a început povestea de dragoste dintre Dan Capatos și soția lui, Monica: „Eram în alte relații. Ea se pregătea de nuntă. Mai avea două luni”

Dan Capatos a dezvăluit cum a început povestea de dragoste dintre el și soția lui, Monica. În 1999, ea a anulat nunta cu un alt bărbat cu două luni înainte de eveniment ca să fie cu prezentatorul TV.

Povestea de iubire dintre Dan Capatos și soția lui, Monica

Dan Capatos și soția lui, Monica, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc, fiind căsătoriți de 27 de ani. Povestea lor de dragoste, deși discretă, ascunde un început surprinzător și plin de decizii curajoase. Prezentatorul TV a dezvăluit detalii inedite despre momentul în care drumurile lor s-au intersectat, pentru Cancan.

La vremea respectivă, Dan era pe punctul de a încheia o relație care nu mai funcționa, în timp ce Monica se pregătea să oficializeze relația cu un alt bărbat. Cu doar două luni înainte de nunta ei, cei doi au realizat că sentimentele lor merită o șansă și au decis să își urmeze inima.

„Da, eram în alte relații. Eu eram pe final. La mine era cumva… mortul pleca spre groapă ușor, așa, doar se pregăteau ăia cu instrumentele să înceapă să cânte. Ea, în schimb, se pregătea de nuntă. Și, mă rog, ne-am dat seama că dacă va face pasul ăsta, o să se termine cu un divorț în cazul ei. Și atunci a abandonat”, a declarat Dan Capatos.

Decizia Monicăi de a anula nunta a fost una dificilă, mai ales că invitațiile fuseseră deja trimise. Totuși, timpul a demonstrat că alegerea lor a fost una corectă, iar relația lor a devenit un exemplu de stabilitate.

„Sper să ne fi iertat oamenii respectivi, pentru că n-a fost o toană, nu ne-am bătut joc de fericirea nimănui”

„Mai avea vreo două luni, avea invitațiile date. Ceva rău pentru familia respectivă și mult timp ne-am gândit la treaba asta, dar mă rog, timpul a demonstrat că nu a fost o toană, adică nu ne-am bătut joc. Așa a fost să fie”, a adăugat prezentatorul.

Cu toate acestea, Capatos a subliniat că nici el, nici Monica nu și-au dorit să rănească foștii parteneri. Ambii au fost sinceri în deciziile lor și speră că aceștia le-au oferit iertarea.

„Oricum așa ar fi fost. Repet, ar fi divorțat și ne-am fi căsătorit. Și stresul de a trece printr-un divorț, bine, stresul de a anunța că anulezi nunta, mă gândesc că e cel puțin la fel de greu de dus. Repet, eu am mai spus, sper să ne fi iertat oamenii respectivi, pentru că n-a fost o toană, nu ne-am bătut joc de fericirea nimănui”, a insistat prezentatorul TV.

Astăzi, la aproape 27 de ani de la începutul poveștii lor, Monica și Dan Capatos demonstrează că iubirea adevărată învinge orice obstacol. „Dovadă că din ’99 suntem împreună, așa a fost să fie. Doar că câteodată Dumnezeu se mai joacă așa”, a concluzionat prezentatorul TV.

Dan și Monica au un băiat împreună, Andrei, care este pasionat de tenis.

