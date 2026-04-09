Radu Ciucă aduce muzica și energia pozitivă în noul show „Furnicuțele”, care se lansează din 20 aprilie, de luni până vineri, la Antena 1, alături de Denise Rifai și co-prezentatorii Scamă și Blană!

Radu Ciucă va aduce un plus de energie și voie bună la cel mai așteptat show al primăverii, „Furnicuțele”, care debutează pe 20 aprilie, de luni până vineri, de la ora 17.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Cu o experiență solidă în televiziune, atât ca prezentator, cât și ca editor video, Radu este gata să cucerească publicul cu muzica sa de calitate și cu un vibe molipsitor.

Emisiunea, descrisă ca un loc unde curiozitatea devine prilej de sărbătoare, promite să fie un adevărat spectacol al emoțiilor și divertismentului. În centrul atenției se află Denise Rifai, alături de cele două Furnicuțe, Scamă și Blană, care îi invită pe telespectatori să descopere poveștile invitaților prin întrebări curajoase și provocări inedite.

„Furnicuțele vin cu haosul organizat, Denise vine cu forța ei, și împreună cred că o să iasă ceva foarte viu”

„Pentru mine, alăturarea în proiectul ăsta înseamnă, sincer, un amestec foarte frumos de entuziasm, emoție și puțină nebunie bună. E genul de format în care simt că mă pot juca, că pot aduce energie, umor și mult din ce sunt eu cu adevărat. Vin după foarte mulți ani într-un loc care m-a format enorm, lângă Cătălin Măruță, omul lângă care am crescut profesional și uman. Și cred că exact experiența asta mă face azi să intru în «Furnicuțele» cu și mai multă poftă.

Pe scurt: eu vin cu muzica, vibe-ul și pofta de joacă, Furnicuțele vin cu haosul organizat, Denise vine cu forța ei, și împreună cred că o să iasă ceva foarte viu. Adică exact genul de proiect în care nu prea ai cum să te plictisești. Nici noi, nici publicul”, a declarat Radu Ciucă, entuziasmat de această nouă etapă din cariera sa.

„Furnicuțele” se anunță a fi o combinație fermecătoare de divertisment, emoție autentică și momente memorabile. Alături de energia unică a lui Radu Ciucă, acest format are toate ingredientele pentru a deveni un adevărat fenomen TV. Nu ratați întâlnirea zilnică cu această echipă plină de viață doar pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Foto: Antena 1

