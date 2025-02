Când s-a produs, de fapt, ruptura dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu: „Nu am renunțat la primul semn”

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au fost căsătoriți timp de 12 ani și au două fetițe superbe împreună, pe Carolina și Raisa. Povestea lor de dragoste părea că o să aibă un final fericit, chiar dacă, de-a lungul anilor, cei doi și-au ținut relația departe de lumina reflectoarelor. Vestea divorțului a venit ca un șoc pentru toată lumea, iar, după trei ani de procese, artista a ieșit și a vorbit public despre problemele reale care existau în cuplu.

Invitată recent la o emisiune TV, artista a vorbit deschis despre momentele din căsnicie, dar a precizat și când s-a produs, de fapt, ruptura între ea și tatăl fetițelor sale.

Când s-a produs, de fapt, ruptura dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu

Timp de mai mulți ani, Alina Sorescu a fost victima șantajului emoțional și nu numai. Chiar dacă în toată această perioadă a decis să păstreze tăcerea, artista a ieșit și a vorbit public despre problemele reale din căsnicie, după ce procesul de divorț s-a încheiat.

Recent, aceasta a fost invitată la emisiunea „Viața fără filtru” de la Antena Stars și, printre altele, a precizat că ruptura dintre ea și tatăl fetițelor sale nu a fost din senin, iar situațiile tensionate din familie au determinat-o să pună piciorul în prag.

„Am ales să vorbesc acum, pentru că procesul de 3 ani s-a încheiat. Am vorbit acum pentru că Alexandru a dat niște declarații în care a spus că totul a fost din senin, că lucrurile s-au întâmplat pentru că eu nu am mai rezistat și că, din punctul lui de vedere, căsătoria asta ar fi durat la nesfârșit. Lucrurile nu s-au întâmplat din senin (….) Problema a fost și este că această situație de abuz emoțional a continuat și în timpul procesului, se resfrânge și asupra fetițelor, din păcate. Această situație de abuz emoțional, această permanență, amenințare la care ești supus nu conștientizezi imediat. Eu chiar mi-am dorit o familie, nu mi-am dorit niciodată că o să ajung în această situație.”, a declarat Alina Sorescu.

Alina Sorescu, lupta într-o relație abuzivă și momentul decisiv

Chiar dacă a mers la psiholog împreună cu fostul partener și cu foștii socrii, momentul decisiv a fost atunci când a înțeles că fetițele asistau la comportamente nepotrivite. Totul s-a întâmplat treptat, dar decizia finală a venit atunci când a conștientizat repercusiunile asupra celor mici.



„Nu am renunțat la primul semn. Atunci când te afli într-o situație de abuz emoțional foarte greu reușești să identifici semnele. Am luptat (….) Am fost la psiholog cu foștii socrii, dar și cu el. M-au susținut și și-au dorit mult timp să încercăm ca lucrurile să meargă într-o direcție bună, dar totul depinde de persoana în cauză. Totul s-a întâmplat treptat. Cred că momentul în care m-am hotărât, am înțeles că nu mai trebuie să stau a fost momentul în care am văzut că există repercursiuni asupra fetițelor și că ele asistă la un comportament nepotrivit.”, a mai declarat aceasta.

