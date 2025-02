Ioana Ginghină, reacție despre scandalul amoros în care este implicat Alexandru Papadopol. Ce lovitură a primit de la fiica ei: „Să-și scoată peri albi ei doi, nu mă mai interesează”

Scandalul amoros în care este implicat Alexandru Papadopol continuă să facă valuri, iar reacțiile celor din jur nu întârzie să apară. În mijlocul acestui haos, Ioana Ginghină, fosta soție a actorului, se confruntă cu o perioadă extrem de dificilă, pe fondul nu doar al scandalului, ci și al unei lovituri emoționale din partea fiicei sale, Ruxandra.

Ce a spus Ioana Ginghină despre scandalul amoros în care este implicat Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină a trecut printr-un al doilea divorț dureros în urmă cu cinci ani, atunci când Alexandru Papadopol a decis să pună capăt relației lor, lăsând-o fără prea multe explicații. Cu toate acestea, viața a mers înainte pentru actriță, care a reușit să își regăsească echilibrul personal alături de Cristi Pitulice.

Între timp, Alexandru Papadopol se află în mijlocul unui nou scandal amoros. După ce a fost surprins în ipostaze tandre cu actrița Adriana Titieni, fostă soție a actorului Adrian Titieni, acesta se află acum într-un alt conflict, fiind acuzat că ar fi abandonat o tânără actriță din Constanța, după ce i-a promis că o va lua de soție.

Acuzațiile au fost lansate de un bărbat, Gheorghe Căpitan, care susține că ar fi adoptat-o pe tânăra actriță. Papadopol a negat aceste acuzații, spunând că este vorba despre un furt de identitate, dar scandalul a continuat să se amplifice pe rețelele sociale.

În ciuda refuzului de a face comentarii suplimentare despre viața personală a fostului soț, Ioana Ginghină a mărturisit că scandalul afectează profund fiica ei.

„Nu am știut de planuri de nuntă. Tot ce știu e că este în această relație de ceva timp, dar, în rest, nu știu nimic. Acum trebuie să am grijă de Ruxandra, care, din păcate, trece prin asta a doua oară. Află de toate astea din presă și nu direct de la sursă”, a spus Ioana Ginghină, conform click.ro.

Ce lovitură a primit Ioana Ginghină de la fiica sa

Pe lângă declaraţiile despre scandalul amoros în care este implicat fostul ei soţ, Ioana Ginghină este pusă într-o şi mai mare dilemă de fiica ei adolescentă, Ruxandra. La vârsta de 17 ani, tânăra a anunțat-o pe mama sa că își dorește să plece de acasă și să locuiască singură într-un apartament. Aceasta nu este o dorință nouă, Ruxandra demonstrând deja de la o vârstă fragedă o dorință puternică de independență. „Ruxi vrea să se mute singură!” a spus Ioana cu nervii la pământ, confirmând că fiica ei are planuri mari.

„Acum, când am fost eu și Cristi în Malaezia, Ruxi a stat patru zile singură. A preferat să stea singură decât să meargă să stea la tatăl ei. Am mai lăsat-o singură o zi-două, ea face acum 17 ani, și a demonstrat că are grijă de casă, nu a dat foc la casă, am găsit ordine și disciplină când m-am întors din vacanță.

Nu dă bairamuri sau petreceri, dar mai aduce acasă colegi. Dacă am văzut că e ok și putem să avem încredere, am lăsat-o patru zile să stea singură.

Nu a mai vrut să meargă cu noi în vacanță, a fost alegerea ei. Acum un an am avut o experiență deloc plăcută cu ea. I-am zis: „Gata, e momentul să ne despărțim în vacanță, dacă nu ne mai suportăm!” Mie acum mi-a fost dor de ea, mi-a lipsit, ei nu prea cred că i-a fost!

Ea zice că acum, când termină liceul, la 18 ani, se mută singură! Eu o susțin, nu sunt contra! Dar nu pot să zic că mi-e ușor, adică eu lucrez acum cu mine, mai vorbesc cu părinți care trec prin asta, e chestia cu „rămâne cuibul gol”. Dar, asta e viața, nu ai ce să faci!”, a declarat Ioana Ginghină, în exclusivitate pentru Click!

Ruxandra, o relaţie rece cu tatăl ei, Alexandru Papadopol

Mai mult decât atât, Ruxandra nu pare să fie prea interesată să petreacă mult timp cu tatăl ei, Alexandru Papadopol. Deși în urmă cu mulți ani cei doi au avut o relație apropiată, de la divorțul părinților, adolescenta a început să evite vizitele frecvente la tatăl său.

„Se mai duce așa în week-end pe la el, dar mai mult când sunt eu plecată. Am fost plecată, de exemplu, de ziua mea, în Scoția, și atunci s-a văzut nevoită să stea la el. Pur și simplu, ea nu-i obișnuită acolo, s-a obișnuit acasă. Nu știu de ce, îi place aici cu mine, acasă. El stă la apartament, dar stă mai în centru, nu se mai chinuie și ea cu transportul.

Că și eu tot îi zic: „Mă, dar mai du-te și tu pe la taică-tu, că nu mai dai bani pe taxi, mai faci și tu economie.” Dar nu, ei îi place acasă, e mai bine acasă. Vreau să mai scap și eu de ea! Să-și scoată peri albi ei doi, nu mă mai interesează”, a maideclarat Ioana Ginghină, în exclusivitate pentru Click!

