Gene Hackman, de nerecunoscut pe străzile din New Mexico. Actorul, de 93 de ani, surprins în timp ce mânca un burger

Gene Hackman se află pe lista celor care au scris istorie la Hollywood. A jucat în peste 90 de filme și a avut zeci de apariții în emisiuni televizate. A câștigat multe distincții importante de-a lungul carierei sale vaste, inclusiv două premii Oscar și patru Globuri de Aur .

Dar la începutul anilor 2000, după ce a petrecut mai bine de 40 de ani în lumina reflectoarelor, legenda de la Hollywood, astăzi în vârstă de 93 de ani, a șocat lumea când și-a anunțat retragerea. Actorul și-a luat rămas bun de la viața publică, atât de mediatizată și plină de farmec, pentru a se bucura, în schimb, de un trai mult mai liniștit în Santa Fe, New Mexico.

Gene Hackman, surprins la un fast-food

Actorul a fost văzut recent văzut în public, pentru prima oară după mulți ani, în timp ce a ieșit la o plimbare cu mașina pentru a-și lua ceva de mâncare de la un fast-food. Gene Hackman a fost surprins de paparazzi în timp ce se deplasa spre un fast-food drive thru pentru a-și lua un burger și un suc. Actorul era îmbrăcat foarte modest, într-o pereche de blugi gri, o bluză, o vestă, o pereche de adidași, iar pe cap purta o șapcă. El și-a mâncat burgerul în mașină, iar mai apoi s-a îndreptat spre casă.

Vârsta onorabilă și problemele de sănătate avute de-a lungul vieții și-au pus amprenta pe marele actor, care a ajuns de nerecunoscut.

Ultima sa apariție într-un film a fost în 2004, în comedia “Welcome to Mooseport”. Acolo a jucat alături de Ray Romano și Christine Baranski. Tot în acel an, el a anunțat că nu mai are alte proiecte noi de filme în plan și că întreaga sa carieră de actor s-a încheiat.

Inițial, retragerea sa a fost pusă pe seama vieții personale. Gene Hackman a recunoscut că îi este greu să găsească un echilibru între faima de la Hollywood și viața de familie. La sfârșitul anilor ’80, actorul s-a îndrăgostit de Betsy Arakawa, o femeie cu 31 de ani mai tânără ca el, care lucra într-o sală de fitness. Cei doi s-au căsătorit în 1991. Hackman mai fusese căsătorit între anii 1956-1986.

Actorul a dezvăluit ulterior că nu viața de familie l-a făcut să renunțe la lumea filmului. De vină au fost problemele de sănătate pe care le avea de ceva timp, dar le ținea secrete. Superstarul a avut probleme cu inima. Iar stresul imens pe care-l resimțea cât era pe platourile de filmare i-a înrăutățit starea.

A decis că vrea să devină actor la 10 ani

Gene Hackman s-a născut pe 30 ianuarie 1930, în San Bernardino, California. S-a mutat mult în copilărie înainte ca familia sa să se stabilească, în cele din urmă, în Danville, Illinois.

Se spune că Gene a decis că vrea să devină actor când avea doar 10 ani. După ce a făcut serviciul militar timp de aproape cinci ani în Corpul Marin al Statelor Unite, a studiat o scurtă perioadă la Universitatea din Illinois. Apoi a renunțat la facultate și s-a mutat în California pentru a-și urma visele de a fi vedetă.

Actorul a început să frecventeze centrul cultural Pasadena Playhouse în 1956. Acolo s-a împrietenit cu alți actori aspiranți precum Dustin Hoffman și Robert Duvall.

Așa a ajuns să obțină roluri mici în diverse producții. De asemenea, a început să joace într-o serie de piese pe Broadway.

Succesul a venit în 1967, când a fost distribuit în Bonnie și Clyde, ceea ce i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar și l-a propulsat în lumina reflectoarelor.

După aceea, cariera lui Gene a început să înflorească. El a devenit, în scurt timp, unul dintre cei mai căutați și de succes actori de la Hollywood.

Hackman a fost nominalizat la al doilea premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din “I Never Sang for My Father”. În 1973 a primit Premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul detectivului Jimmy Popeye Doyle din pelicula “The French Connection” (“Filiera”).

Dintre filmele în care actorul a interpretat roluri memorabile amintim „Principiul Dominoului”, „Mergi sau mori”, „Superman”, „Deschis toată noaptea”, „În prima linie”, „Visuri de aur”, „Ținta”, „Profesionistul puterii”, „Batalionul 21”, „Mississippi în flăcări”, „Necruțătorul”, „Firma”, „Geronimo: O legendă americană” sau „O familie genială”.

