Gabriela Cristea, prima reacție după ce Tavi Clonda a fost acuzat de plagiat: „Toți artiștii fac asta. A scris-o fiind inspirat de mine” / EXCLUSIV

Scandalul în care a fost implicat Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, a luat o turnură neașteptată după ce artistul a fost acuzat că ar fi plagiat piesa „Banii”. Într-un interviu exclusiv pentru Fresh by Unica, Gabriela Cristea a oferit primele declarații despre controversă, luând apărarea partenerului său. Reacțiile ei au fost pe cât de sincere, pe atât de surprinzătoare, punând sub lupă o practică aparent frecventă în industria muzicală.

Gabriela Cristea, prima reacție după ce Tavi Clonda a fost acuzat de plagiat

În fața acuzațiilor de plagiat contra soţului ei, Tavi Clonda, Gabriela Cristea la Fresh by Unica a avut o atitudine calmă și apăsată, afirmând că fenomenul nu este deloc ieșit din comun în lumea muzicală.

„Toți artiștii din România fac chestia asta. Și nu numai. Și artiștii de afară cântă cover-uri. (…) Ideea este că drepturile de autor la momentul acesta sunt foarte bine puse la punct.

El a luat piesa de acolo, dar a făcut niște versuri românești. Și atunci drepturile se împart la omul ăla compozitorul, care este un compozitor foarte mare în Grecia și care a scris piese pentru mulți interpreți greci foarte mari. Mă rog, nu intru acum în detalii. Dar… Așa s-a întâmplat și cu el. L-au întrebat. Trebuie să împarți drepturile. Tu îţi iei drepturile pe interpretare și pe versuri, și omul ăla așa pe muzică”, ne-a spus Gabriela Cristea în exclusivitate.

Cu această declarație, Gabriela Cristea a lăsat de înțeles că partenerul ei de viaţă, Tavi Clonda, nu a intenționat să încalce nicio regulă și că totul s-ar fi desfășurat conform uzanțelor din industrie, în ciuda informaţiilor din spaţiul public legate de drepturile de utilizare ale piesei.

„Piesa a fost inspirată de mine”

Într-un moment de sinceritate, Gabriela Cristea a dezvăluit că piesa „Banii” are și o latură personală, fiind inspirată din povestea ei de viață.

„Tavi a scris piesa asta „Banii” fiind inspirat de mine și mi-a zis, dacă n-ai ajuns la balamuc după ce ai pierdut atâția bani și încă ești un om cerebral și normal și așa, înseamnă că chiar ești bine și că nu te vor afecta niciodată bani”, ne-a mai spus prezentatoarea TV la Fresh by Unica.

Prin această mărturisire făcută de prezentatoarea TV la Fresh by Unica, piesei „Banii” i-a fost adăugată o dimensiune emoțională, aceasta sugerând că melodia este mai mult decât un simplu cover.

Gabriela Cristea a pierdut un milion de euro din cauza lui Marcel Toader

Gabriela Cristea a vorbit în cadrul emisiunii Fresh by Unica şi despre pierderea financiară considerabilă de care a avut parte, din cauza mariajului cu Marcel Toader, care ar fi inspirat și mesajul piesei „Banii”. Vedeta a explicat că, în ciuda dificultăților, și-a păstrat echilibrul și a transformat pierderea într-o lecție de viață.

„Am pierdut mai mult. Practic, am făcut-o socoteală și am câștigat undeva pe la vreun milion de euro, dar legal și cu documente în regulă, aveam aproape 500 de mii de euro. I-am trecut la pierderi. Dacă i-aş fi avut, i-aş fi investit în afacerea mea de produse artizanale. Un alt lucru foarte important este să investești în școala copiilor şi să-i ajuți să-i pui pe un făgaș, nu să le faci toate mofturile, că nu ți-i închipui că suntem chiar cu toate mofturile la zi. Dar asta aș fi făcut și în rest să ne plimbăm, să ne simțim bine, să vedem locuri speciale, să ne ținem de mână și cam atât”, ne-a mai spus Gabriela Cristea.

Tavi Clonda a aflat după căsătorie câţi bani câştigă Gabriela Cristea

În emisiunea Fresh by Unica, Gabriela Cristea a dezvăluit şi faptul că Tavi Clonda a aflat foarte târziu câţi bani câştigă ea din televiziune.

„Eram deja căsătoriți când el a aflat câți bani câștig eu pe lună. Nu știa. Dar îl interesa la ce aveam nevoie și a aflat cum. Trebuia să mă duc la o negociere și voiam eu să obțin mai mulți bani, că simțeam eu că nu sunt suficient răsplătită pentru efortul pe care îl făceam. Și eu eram foarte stresată așa că mă duc la negociere și că… Și la un moment dat el mi-a zis, dar de ce ești atât de stresată? Oricum tu primești cât meriți, nu? Adică tu nu te duci să negociezi, tu te duci și banii pe care-i meriți oricum ți-i dau. Și am zis, oh, ce naiv ești! După ce am început noi relația, a aflat că-s bancă”, ne-a mai spus vedeta, în exclusivitate.

Deși vedeta câștigă semnificativ, aceasta a ţinut să sublinieze că şi Tavi are, la rândul său, venituri considerabile, iar acest echilibru îi ajută să-și susțină familia fără presiuni financiare.

