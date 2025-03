Theo Rose, fotografii adorabile, de colecție, din copilăria ei. „Deci Sasha seamănă leit cu tine!” Ce au observat fanii în imagini

Theo Rose (27 de ani) și-a surprins fanii din mediul online cu o serie de fotografii adorabile, de colecție, cu ea în perioada copilăriei. Artista a primit o mulțime de complimente pentru pozele publicate pe rețelele de socializare.

Theo Rose, imagini adorabile din copilărie

Theo Rose le-a făcut o surpriză extraordinară fanilor ei din mediul online. Artista a publicat o serie de fotografii din albumul de colecție al familiei, în care apare la vârste foarte fragede, la grădiniță și în primii ani de școală. Jurata de la „Vocea României” și-a adus aminte cu melancolie de perioada copilăriei și a ținut să le arate fanilor poze cu ea de când era mică.

„N-am timp acu’ de poze, dar am găsit niște imagini de prin copilărie. Aveam aproape tot timpul parul explodat, un rânjet nervos și alteori înduioșam audiența dintr-o privire. Numai preotu’ satului, Dumnezeu sa-l ierte, prieten bun de-al tatei, știa ce mă paște si-ncotro am să alerg și nu rata nicio ocazie de a mă atenționa.



Acum nu mă mai atenționează nimeni… poate, poate oi da-o de gard cumva. Și sunt pregatită s-o dau!” – a scris Theo în dreptul pozelor adorabile în care apare alături de familia ei, în primii ani de viață.

Așa cum era de așteptat, postarea artistei a mers direct la sufletul internauților, adunând o mulțime de aprecieri și de mesaje frumoase din partea acestora.

„Sandalele pe care le aveai în picioare le-am prins și eu!”

„Ce drăguță!!! Ți-ai păstrat drăgălășenia, ești mega iubibilă. Ești un exemplu de inteligență, disciplină și puritate.”

„Deci Sasha seamănă leit cu tine!”

„În prima poza ești ca o păpușică! Chiar dacă ai părul explodat!”

„La fel de frumoasă și mică! Frumoasă, naturală și talentată! Te admir foarte mult!”

„Câtă dragoste și iubire în doar câteva poze!”

„Doamne, deci ești adorabilă, ca om, ca femeie, ca artist! Felicitări pentru cât ești de frumoasă și minunată!”

„Șugubeață de mică! Te iubim, Theo! Mult succes și sănătate!” – sunt câteva dintre mesajele internauților.

Theo Rose, victima bullyingului în copilărie

Anul trecut, Theo a dezvăluit, tot prin intermediul rețelelor de socializare, că a trecut prin episoade de bullying în copilărie, dar a conștientizat acest lucru abia acum la maturitate. Artista a povestit cum a fost exclusă din anumite grupuri când era mică, dar a trecut peste acele momente.

„Zilele trecute mi-am amintit niște întâmplări din copilărie, mă întreb de ce niciodată nu am știut să răspund când am fost întrebată la interviuri sau podcast-uri, nu am avut niciun exemplu, nu mi le-am amintit atunci pe loc.

Singura explicație este că termenul de bullying nu exista atunci când eram noi mici. Probabil, ulterior eu nu am asociat întâmplările alea cu termenul și nici nu mi-am dorit să mi le amintesc. Dar îmi aduc aminte, au fost niște faze când mă excludeau din grupuri, pe la noi pe acolo la țară”, a explicat Theo Rose în mediul onlin.

Apoi a dat un exemplu concret de bullying, când, la 10 ani, a fost victima unei profesoare care a râs de ea.

„Am fost o dată (n.r. victima bullying-ului). Eram mică, cred că aveam 10 ani și am mers cu ansamblul folcloric din care făceam parte la mare de Revelion, la un hotel șmecher, de cinci stele, susțineam acolo niște momente pentru oamenii care petreceau în restaurantul hotelului.

Am fost cu colegii și cu profesorii, aveam o profesoară de canto și soțul ei era instructor de dansuri populare. În primul rând, îmi aduc aminte așa: camera era duplex și ei au dormit sus, doi într-un pat, și noi eram vreo opt și am dormit toți într-un pat”, a povestit Theo Rose.

