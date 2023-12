Mădălin Ionescu are trei copii. Din prima căsnicie are o fiică și un fiu, Ștefania și Filip, iar din actualul mariaj mai are o fiică, Petra. Fiul prezentatorului TV suferă de hemipareză. Recent, în mediul online, Mădălin a împărtășit mai multe gânduri despre boala de care suferă Filip. După ce a fost criticat pentru acest lucru, jurnalistul a reacționat.

Filip Ionescu s-a născut perfect sănătos, însă la 2 luni a luat virusul varicelei. La acea vreme, vaccinul pentru varicelă nu exista în România. Mădălin și mama lui Filip au mers cu el în Germania, însă era deja mult prea târziu. Medicii germani le-au spus că tratamentul ar fi trebuit să-i fie administrat lui Filip imediat după infectare.

Mădălin Ionescu, acuzat că face diferențe între copii. Cum a reacționat jurnalistul: „E ușor să emiți mizerii”

Recent, pe Facebook, Mădălin Ionescu a publicat un videoclip în care împărtășește mai multe gânduri despre fiul lui, cu acesta chiar lângă el. În descrierea postării, jurnalistul a scris: „Gânduri despre condiția lui Filip… Sper să mă înțelegeți! ”.

Citește și: „Să vă fie rușine! Nu sunteți oameni!” Cristina Șișcanu a răbufnit după ce Filip, fiul lui Mădălin Ionescu, a fost jignit în online

„Filip, în general, e vesel, cu excepția unor momente în care probabil are și el gândurile lui legate de viitor, clipele în care se gândește la condiția lui și realizează că e diferit. Deși, de multe ori, acest diferit e în sens pozitiv. Însă eu nu-mi pot lua din suflet această tristețe de părinte legată de faptul că el putea să fie la vârsta aceasta un student excepțional, un tânăr cu foarte multe preocupări, prieteni, iubită, și foarte implicat în tot felul de proiecte, etc., momente sociale cu opțiunile lui, cu visele lui, cu speranțele lui. În aceste clipe trebuie să-mi maschez toată această stare interioară, pentru că nu vreau ca el să știe că eu am și aceste suferințe”, a declarat Mădălin Ionescu pe Facebook.

Mădălin Ionescu: „E atât de ușor să stai pe margine”

O urmăritoare a fost deranjată de faptul că mărturisirile lui Mădălin au fost făcute în prezența fiului său. „Este un tânăr care înțelege absolut tot, doar că nu poate să exprime prin cuvinte, dragul de el. Fă un pustiu de bine și nu te plânge când este și el în preajma ta. Nu-l umili. Comportă-te cu el așa cum te comporți cu Petra”, a comentat o urmăritoare, potrivit WOWbiz.

Citește și: Cristina Șișcanu, despre secretul relației de 13 ani cu Mădălin Ionescu. „Și acum simt aceiași fiori ca la început!”

Mădălin Ionescu a răspuns la comentariu, ulterior ștergându-le pe amândouă. „Ar fi probabil imposibil ca astfel de personaje, de genul dumneavoastră, să se abțină de la comentarii atât de absurde. Cred că știu mai bine decât dumneavoastră ce înțelege și ce nu înțelege fiul meu. Eu mi-am umilit băiatul sau aș putea să o fac vreodată? Vi se pare că sunt un om lipsit de inteligență, de rațiune sau de empatie? În acel moment Filip interacționa mai mult cu televizorul. Am fost suficient de discret. Altfel Filip nu înțelege chiar tot, doamnă. Nu ați crescut un astfel de copil și nu cunoașteți problematica specifică unui asemenea caz. E atât de ușor să stai pe margine și să emiți mizerii de acest tip! Ar fi trebuit să vă dau block… sincer”, a răspuns Mădălin Ionescu, potrivit sursei citate.

Foto: Instagram; Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News