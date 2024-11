Camelia Enciu rupe tăcerea despre relația lui Honorius cu băieții Adrianei Bahmuțeanu. „Nici Prigoană nu ar fi de acord cu ce se întâmplă acum! La ce am văzut eu în casa aia…”

Camelia Enciu a făcut o serie de dezvăluri neașteptate despre copiii lui Silviu Prigoană. Fiind o veche și bună prietenă a fostului cuplu Bahmuțeanu-Prigoană, Camelia știe multe detalii din casa și din trecutul lor.

Camelia Enciu, adevărul despre relația lui Honorius cu băieții Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut o relație tumultuoasă, s-au căsătorit, au divorțat de cinci ori și au avut numeroase scandaluri și reconcilieri de-a lungul anilor. Prigoană are patru copii din căsniciile sale – pe Honorius (34 de ani), și Silvius (33 de ani), din primul mariaj și pe Maximus (17 ani) și Eduard (14 ani), din relația cu Bahmuțeanu.

După divorțul lui Silviu Prigoană, băieții Adrianei au rămas să locuiască la el. Iar în urma decesului fostului afacerist, băieții cei mari ai lui Prigoană nu i-au permis Adrianei Bahmuțeanu să ia legătura cu Maximus și Eduard, care locuiesc în vila regretatului lor tată.

Camelia Enciu a povestit la Antena Stars că fiul cel mare al lui Prigoană, Honorius, nu a fost „prietenos” niciodată și nu avea o relație foarte apropiată nici cu frații cei mici.

„Din păcate, soarta celor doi copii (n.r. – ai Adrianei Bahmuțeanu) stă în mâna fraților ceilalți. Și nu fraților ceilalți… îi cunosc foarte bine și pe Silvius, și pe Honorius, dar Silvius e mult diferit față de Honorius. Ne înțelegeam extraordinar de bine cu Silvius.

Cred că nici Prigoană nu ar fi de acord cu ce se întâmplă acum. Mi se pare că lumea s-a întors invers, că Adriana se luptă cu morile de vânt, ceea ce nu e ok. Mi se pare că toate mamele din lume ar trebui să empatizeze cu ea, că e normal să-și vrea copiii acasă. Nu înțeleg de ce s-a ajuns aici, chiar nu înțeleg.

(…) Eu megream zilnic la ei în casă. Și stăteam… Și mă suna de foarte multe ori el și spunea – Hai Cami la noi, ia-ți bărbatul și vino la noi!. Eu nu vorbesc în necunoștință de cauză, eu am trăit cu ei, am dormit la ei, am fost la petrecerile lor, îi cunosc extraordinar de bine. L-am văzut pe Prigoană și în momente bune și în momente rele, ca să zic așa, când se apucau să se certe și nu se mai înțelegea om cu persoană.

Cu Silvius, lucrurile au fost ok. De Honorius nu am putut să mă apropii niciodată. Mai interacționam cu actuala lui soție, că mai aveam niște ședințe foto.

Dar Honorius nu a fost prietenos niciodată. Și vrei să spun ceva, la ce am văzut eu în casa aia, nici cu frații lui cei mici nu… De aia mă surprinde acum că el vrea să stea cu ei. Nu înțeleg cum. Adică nu înțeleg de ce. Decât dacă, atenție, există niște interese” – i-a spus Camelia Enciu lui Mădălin Ionescu, la Antena Stars.

Eduard și Maximus au fost preluați de Protecția Copilului

La mai bine de o săptămână după decesul lui Silviu Prigoană, băieții lui și ai Adrianei Bahmuțeanu, au fost scoși din vila fostului afacerist și preluați de Protecția Copilului. Ulterior, Bahmuțeanu a demarat procedurile legale pentru a obține custodia copiiilor săi.

„În mod sigur au fost luați (de Protecția Copilului – n.red.) pentru consiliere psihologică, dar eu nu vă dau informația asta cu certitudine pentru că eu am avut o altă întâlnire. Nu, nu sunt cu mine, dar este firesc ca instituțiile statului să intervină. (…)

Este firesc să se întâmple asta, am făcut toate demersurile ca DGASPC să se pună în mișcare pentru că legea s-a îmbunătățit, numai că nu se aplică. Sunt nenumărate cazuri în care nu se aplică legea. (…) Dacă mama și tata se vorbesc de rău, copilul are de suferit”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în emisiunea „Un show păcătos”, potrivit Spynews.ro.

Foto – Facebook / arhivă / capturi video

