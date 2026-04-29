Certuri aprinse în bucătăria „Chefi la cuțite”. Doi jurați și-au aruncat cuvinte dure fără să mai țină cont că sunt filmați: „Nu voi permite nimănui”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tensiuni în platoul „Chefi la cuțite”! Cei trei maeștri ai bucătăriei, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, au fost protagoniștii unui episod plin de replici acide și momente tensionate, după ce rezultatele jurizării au stârnit controverse.

Alexandru Sautner și Orlando Zaharia, certuri aprinse la „Chefi la cuțite”

Atmosfera s-a încins la „Chefi la cuțite” când Chef Alexandru Sautner a prezentat o salată de vinete, un preparat care a cucerit juriul.

În loc să-l felicite, Orlando Zaharia a criticat farfuria fără menajamente: „Era o porcărie iute ca d****u”.

Declarația sa a ridicat tensiunea la cote maxime, iar Alexandru Sautner a contraatacat, exprimându-și indignarea: „Să spui că e o porcărie o salată de vinete pe care au votat-o mai mulți oameni, tot tu te denigrezi, Orlando (…) Atâta timp cât eu voi fi în show-ul ăsta, nu voi permite nimănui să-mi denigreze o farfurie”.

Acest schimb de replici a scos la lumină nu doar diferențele de viziune culinară dintre cei doi chefi, ci și rivalitatea palpabilă dintre ei.

Chef Ștefan Popescu, nemulțumit de rezultat

Un alt moment controversat a fost generat de nemulțumirea lui Chef Ștefan Popescu. După ce a aflat că preparatele echipei sale nu au fost apreciate de juriu, acesta a lansat un comentariu care a stârnit speculații.

„Tot nu înțeleg, Irina! Am respectat tema, cel care nu respectă tema câștigă, se pare”, a precizat el.

Chef-ul a sugerat astfel că victoria lui Richard Abou Zaki, care a obținut cel mai mare punctaj, nu ar fi fost pe deplin meritată.

Sursă foto: Captură video, Facebook

Urmărește-ne pe Google News