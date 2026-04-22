Tensiuni între două concurente la „Chefi la cuțite”. Bianca Podosu, reacție acidă după ce Marina Luca a obținut punctaj maxim

Tensiunile par să crească în bucătăria „Chefi la cuțite”, unde Bianca Podosu a avut o reacție acidă în momentul în care Marina Luca, cuțitul de aur al lui Alexandru Sautner, a obținut 20 de puncte la proba individuală de marți, 21 aprilie.

Bianca Podosu, critici la adresa Marinei Luca

Bianca Podosu, concurenta din echipa bordo a emisiunii „Chefi la cuțite”, a stârnit controverse cu declarațiile făcute la adresa Marinei Luca, deținătoarea cuțitului de aur din echipa verde. În momentul în care concurenta lui Alexandru Suatner a intrat în bucătărie, după ce a obținut punctajul maxim la proba individuală, Bianca și-a îndemnat colegii de echipă să nu o aplaude și să nu o îmbrățișeze.

Criticată în mediul online pentru reacția ei, tânăra a decis să vorbească, într-o postare pe TikTok, despre comportamentul din spatele camerelor al colegei sale de platou.

„Să știți că Marina a avut un comportament destul de urât în fața colegilor. Ea nu ne salută pe noi, ea nu vorbește cu noi, ea stă în altă cameră decât noi. Eu am terminat, la fel ca ea, Ducasse la Paris și în momentul în care eu am întrebat-o, i-am spus: ”Marina, ce drăguț, ai făcut niște cookies, e rețeta de acolo de la Ducasse, ce bine, o să câștigi”. Ea a spus: „Nu folosesc rețetele lui Ducasse, că sunt greșite”. Nu vorbește cu nimeni, dacă o întrebi ceva despre o rețetă nu îți răspunde”, a spus Bianca Podosu în mediul online.

Citește și: De ce a lipsit Aurelian Temișan de la cununia civilă a Andreei Bălan: „I-am refuzat invitația!”

Citește și: Dan Negru a rămas mască când a văzut prețurile la benzină în Canada și SUA: „Apa e mai scumpă decât benzina?”

Concurenta din echipa bordo îl atacă pe Florinel Ungureanu

Nici colegul de echipă al Biancăi Podosu, Florinel Ungureanu, nu a scăpat de săgețile tinerei. Într-un clip, bărbatul a catalogat-o ca fiind drept „încrezută”, lucru care nu i-a picat deloc bine acesteia.

„Pe cine pui, Florinele, la respect? Vezi-ți acolo de treaba ta, du-te acolo la Vaslui la tine, scoate o manea, fă ce știi tu mai bine. Lasă-ne, nu ne mai teroriza, că tu pui toată lumea la respect, că tu pui toată România la respect. Hai, vezi-ți acolo de treabă, că la bucătărie ne-am dat seama la ce nivel ești», a declarat Bianca Podosu în mediul online.

Citește și: Scandalul din spatele camerelor de filmat. Cosmin Petrică Drelciuc a enervat echipa de producție a emisiunii „Chefi la cuțite”, dar și pe Irina Fodor și cei patru jurați: „Mi se pare o aroganță”

Citește și: De ce a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme: „Simțeam că mor”. Adevărul din spatele transformării spectaculoase

După ce au urmărit primele episoade ale competiției culinare, telespectatorii le-au luat partea Marnei Luca și lui Florinel Ungureanu.

Odată cu avansarea în competiție, tensiunile din bucătăria „Chefi la cuțite” devin tot mai evidente, fiecare concurent luptând tot mai mult pentru sine și nu pentru echipă, în speranța că va prinde un loc în marea finală.

În ediția de marți, 21 aprilie, un alt concurent a plecat acasă. Gini din echipa lui Ștefan Popescu a fost eliminată, după ce preparatul ei a obținut cel mai mic punctaj al serii.

Sursă foto: Instagram

