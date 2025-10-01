George Burcea are o nouă iubită. Cum arată tânăra care l-a făcut să o uite pe Viviana Sposub

George Burcea (37 ani) ar avea o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Relația lor s-a încheiat în urmă cu câteva luni, iar acum actorul pare să aibă o nouă iubită. Cei doi au fost văzuți de mai multe ori împreună și chiar ar fi mers în vacanță, pe litoral.

George Burcea are o nouă iubită

După ce Viviana Sposub și-a rfăcut viața cu un celebru tiktoker, a venit rândul lui George Burcea să o dea uitării pe cea cu care a trăit o poveste de iubire timp de patru ani și jumătate. Actorul a fost văzut în compania unei tinere blonde, cu care și-ar fi petrecut și câteva zile pe litoral.

Potrivit Cancan, actorul și noua sa parteneră au fost văzuți de mai multe ori în zona Pipera, zonă în care locuiește și fosta soție a acestuia, Andreea Bălan.

Tânăra care pare că l-a cucerit pe George Burcea se numește Mădălina și este originară din Republica Moldova.

Citește și: Andreea Bălan a spus cât de implicat este George Burcea în viața fetițelor lor, dar și ce a deranjat-o la fosta lui iubită, Viviana Sposub: „Ea era doar o victimă”

Citește și: Dorian Popa s-a cazat la un cort de lux la poalele Grand Canyonului în SUA. Câți bani a putut să dea pentru o noapte petrecută aici

Cum s-au cunoscut George și Mădălina

Cei doi s-ar fi cunoscut la salonul de tatuaje pe care fata îl deține în zona de nord a Bucureștiului, în urmă cu aproximativ o lună. Mădălina este cea care i-a și acoperit actorului câteva tatuaje mai vechi, pe antebraț.

„Mady este proprietara salonului de tatuaj unde George a venit să-și facă un alt model, color. Nu este străină de lumea showbizului, dat fiind faptul că nu puține vedete au călcat pragul salonului ei. Este foarte talentată, chiar ea i-a făcut tatuajul lui George, deși are și angajați. De atunci, el vine deseori la ea la salon, doar să se întâlnească. Au fost plecați și la mare, la Eforie Nord”, au declarat surse apropiate tinerei pentru publicația menționată anterior.

Citește și: Ioana Grama, șocată de prețurile din Spania. Cât i-a venit nota de plată la un restaurant după ce a comandat 5 feluri de mâncare: „N-ai cum”

Citește și: Andreea Mantea, victima unei înșelătorii online: „Cu ajutorul poliției, sper să-i facem să plătească pentru ceea ce fac”

Se pare că între George Burcea și Mădălina a fost dragoste la prima vedere și, deși au un program încărcat, ambii fac tot posibilul să petreacă cât mai mult timp împreună.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Mădălina, noua iubită a lui George Burcea

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News