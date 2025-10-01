George Burcea are o nouă iubită. Cum arată tânăra care l-a făcut să o uite pe Viviana Sposub

George Burcea (37 ani) ar avea o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Relația lor s-a încheiat în urmă cu câteva luni, iar acum actorul pare să aibă o nouă iubită. Cei doi au fost văzuți de mai multe ori împreună și chiar ar fi mers în vacanță, pe litoral.
Cei doi s-ar fi cunoscut la salonul de tatuaje pe care fata îl deține în zona de nord a Bucureștiului, în urmă cu aproximativ o lună. Mădălina este cea care i-a și acoperit actorului câteva tatuaje mai vechi, pe antebraț.
„Mady este proprietara salonului de tatuaj unde George a venit să-și facă un alt model, color. Nu este străină de lumea showbizului, dat fiind faptul că nu puține vedete au călcat pragul salonului ei. Este foarte talentată, chiar ea i-a făcut tatuajul lui George, deși are și angajați. De atunci, el vine deseori la ea la salon, doar să se întâlnească. Au fost plecați și la mare, la Eforie Nord”, au declarat surse apropiate tinerei pentru publicația menționată anterior.