Oana Ioniță și Florin Budnaru au făcut pace: „Anul 2026 a venit cu noutăți”

Oana Ioniță și fostul soț, Florin Budnaru, au decis să îngroape securea războiului și să colaboreze pentru binele fiului lor, Maxim. După o perioadă tensionată, coregrafa a anunțat că acum comunică mai mult, punând familia pe primul loc.

Oana Ioniță și Florin Budnaru au făcut pace

Oana Ioniță demonstrează că, uneori, chiar și cele mai tensionate relații pot fi reparate. Coregrafa și fostul său soț, Florin, au reușit să depășească neînțelegerile și să construiască o relație mai bună, punând pe primul loc binele fiului lor, Maxim.

„Se pare că anul 2026 a venit cu noutăți din punctul acesta de vedere și am reușit să reparăm cumva ce era defect înainte în relația mea cu Maxim. Defect nu ar fi trebuit să fie, pentru că relația dintre mamă și copilul ei ar trebui să fie o relație normală”, a declarat Oana Ioniță pentru Știrile Antena Stars.

După o perioadă complicată, procesul de reconciliere a fost facilitat și de o decizie judecătorească.

„Cumva am ajuns să repar această lipsă de timp pe care noi am avut-o, am reușit să avem un timp mai mare pe care instanța ni l-a oferit în urma unei ordonanțe președințiale, în care ni s-au mai acordat niște zile în săptămânile pare. Așadar, reușesc să mă văd în fiecare săptămână cu el, să petrecem timp de calitate, să ne bucurăm toți trei, eu, Maxim și Isabel, împreună cu buni care ne vizitează din când în când”, a mai spus coregrafa.

Coregrafa, despre importanța liniștii copiilor

Oana subliniază cât de important este ca cei mici să nu fie afectați de eventualele conflicte dintre părinți. Relația cu fostul soț a cunoscut o schimbare pozitivă, iar comunicarea legată de programul lui Maxim a devenit mai eficientă.

„Cumva războiul dintre noi am văzut că s-a liniștit, în sensul în care începem să comunicăm mai mult, legat de programul lui Maxim, care devine intens, are multe repetiții la Opera Comică, unde joacă în următorul spectacol. Cumva ar trebui să se concentreze pe lucrurile lui și pe programul pe care îl are la școală, astfel încât războiul dintre mine și Florin ar trebui să nu îl afecteze absolut deloc”, a menționat ea.

Coregrafa a reușit să transforme o situație tensionată într-una armonioasă, în care toți membrii familiei sunt implicați activ pentru binele copiilor lor.

