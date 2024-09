Mircea Badea, Carmen Brumă și fiul lor au fost implicați într-un accident rutier, în vacanță, cu o mașină închiriată. „Se putea termina groaznic!”

Mircea Badea (50 de ani) și Carmen Brumă (47 de ani) s-au confruntat cu o situație neprevăzută, destul de delicată, în timpul vacanței din Grecia. Cei și fiul lor, Vlad, au fost implicați într-un accident rutier cu o mașină ăe care au închiriat-o acolo.

Mircea Badea și Carmen Brumă, accident rutier minor în Grecia

Mircea Badea și Carmen Brumă au trăit momente de coșmar în vacanța din Corfu. În timp ce se aflau la plimbare, într-o mașină închiriată de acolo, împreună cu fiul lor, au fost implicați într-un accident rutier care ar fi putut avea consecințe mult mai grave.

Mircea Badea a povestit pe pagina personală de Instagram întreaga întâmplare.

Citeşte şi: Carmen Brumă, declarații exclusive despre relația și nunta cu Mircea Badea: „Există o poveste spusă de Mihai Mitoșeru. Nu este adevărată”

Citeşte şi: Sportul pe care îl practică fiul lui Carmen Brumă și al lui Mircea Badea: „E costisitor și greu de făcut în România”

Citeşte şi: Mircea Badea și Carmen Brumă, vacanță în Antalya. Cum arată hotelul ales de cuplu. Un sejur costă peste 25.000 de lei / Video

Citeşte şi: Carmen Brumă vrea să ajute adolescenții să slăbească sănătos: „Generația asta are clar problema kilogramelor” / Exclusiv

„Imaginează-ți că ești la volan în insula Corfu. În spate este copilul.

Tocmai ai închiriat un Jeep Wrangler de la agentia Olympus din hotelul în care stai.

Ești pe stradă, într-o localitate aglomerată: pietoni, mașini. Mergi drept, cu strada. Urmează curbă la dreapta. Virezi. Volanul virează, mașina nu. Virezi mai tare. Mașina continuă drept. Apeși la disperare frâna.

Din fericire, nu s-a întâmplat o tragedie. Doar o tamponare ușoară, cu un vehicul din sensul celălalt. Dar de ce așa ceva?! Uită-te la film: s-a rupt bara de direcție de la mașină!!!!!!! Dacă erau pietoni fix acolo? Dacă eram pe serpentine în afara localității?” – a scris Mircea Badea într-o postare pe rețelele de socialziare.

La rândul său, Carmen Brumă a spus tot în mediul online că incidentul s-ar fi putut termian groaznic. Dar din fericire ea și familia au scăpat nevătămați.

„Am avut un accident ușor, suntem bine, dar se putea termina groaznic și nu din vina noastră” – a transmis partenera de viață a lui Mircea badea într-o sesiune de InstaStories.

Mircea Badea și Carmen Brumă sunt discreți cu aparițiile publice

Prezentatorul de televiziune și experta în nutriție și fitness sunt împreună din 2000, iar fiul lor, Vald, a împlinit 10 ani în primăvară, pe 14 mai. Cei doi încearcă să fie cei mai buni părinți și un exemplu pentru fiul lor și își doresc să nu își expună public familia foarte des, lucru destul de greu de realizat având în vedere că amândoi sunt persoane publice.

„Meseria asta pe care o avem noi, care presupune foarte multă expunere, este una cu părți pozitive și părți negative. Eu când l-am cunoscut și am decis să fiu cine sunt astăzi, n-am simțit niciun fel de pistol la tâmplă, nu m-a obligat nimeni să fac asta, nu m-a obligat nimeni să fiu în situația asta, eu de bunăvoie am ales.

Și atunci, mi s-ar părea nepotrivit, chiar indecent să mă apuc să mă plâng, adică, da, fix ca-n orice meserie, ai părți bune și părți rele. Ești capabilă să le suporți pe alea mai nasoale, bine, nu ești capabilă, next, poate vrea doamna, ia uite ce coadă avem în spate.” a spus Carmen Brumă la FRESH by UNICA.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Nutriționista a mai precizat apoi că nu înțelege de ce unele vedete nu își asumă statutul de persoană publică și se plâng de comentariile răutăcioșilor.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Nu sunt de acord cu genul acela de discurs în care tu, persoană publică, te plângi de hate, și vai, dar nu mă înțelege, dar cum zice nasoale de mine când nu mă cunoaște? Nu știe ce fel de persoană sunt. Asta este meseria, îți place – vrei, nu-ți place – pe aici e ieșirea. Când o să decid, dacă o să decid la un moment dat, că nu mai pot face față, să zicem, părților negative, că ele nu mai sunt acceptabile pe scara mea de valori, atunci o să mă retrag și asta e.

Deocamdată nu, mie îmi place ceea ce fac, o fac cu foarte mare convingere, cu drag, cu respect față de meserie și față de oamenii care mă urmăresc. N-am nimic de reproșat!” a adăugat ea.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News