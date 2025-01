Și-a mărit buzele Violeta Bănică sau nu: „Pentru familia mea este un subiect tabu”. Cum a reacționat Andreea Marin când a auzit răspunsul

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr., a ales să răspundă direct unor zvonuri care circulă de ani buni despre ea, legate de posibile intervenții estetice. Tânăra de 17 ani, cunoscută atât pentru frumusețea ei naturală cât și pentru realizările academice de excepție, a adus în discuție, în timp ce se afla alături de mama ei, Andreea Marin, subiectul controversat al operațiunilor estetice într-o emisiune TV.

Și-a mărit buzele Violeta Bănică sau nu?

Violeta Bănică a fost subiectul unor speculaţii legate de buzele sale pline, încă de la vârsta de 13 ani. Aflată în platoul emisiunii moderate de Cătălin Măruţă, fiica Andreei Marin şi a lui Ştefan Bănică Jr. a dorit să pună odată pentru totdeauna capăt discuţiilor.

Invitată în emisiunea „La Măruță”, alături de Andreea Marin, fiica vedetei a ținut să clarifice public acest subiect. Violeta a dezvăluit că zvonurile conform cărora ar fi apelat la injectări cu acid hialuronic sunt complet false.

„Cred că de la 13 ani mi se spune. Nu mă întreabă, mi se spune că am acid în buze și mi se pare foarte amuzant acest comentariu, pentru că mă bucur că am o calitate pentru care alți oameni trebuie să plătească ca să o aibă. Nu am nimic în buze, nu am nimic în față! Pentru familia mea este un subiect mai tabu să adaugi sau să scoți ceva care nu este necesar”, a spus Violeta Bănică.

Cum a reacţionat Andreea Marin

Reacția Andreei Marin la întrebările legate de intervențiile estetice a fost fermă și categorică. Vedeta a subliniat că nu ar permite niciodată unei fiice, sau unui adolescent, să recurgă la proceduri estetice invazive, explicând că astfel de intervenții pot fi justificate doar în cazuri excepționale, cum ar fi accidentele sau necesitățile medicale.

„Nu! Orice este intervenție invazivă este exclusă pentru noi și nu aș permite ca mamă așa ceva. Niciodată! Sunt fermă, crede-mă! Sunt drastică! Dacă intervențiile estetice au sens, nu au sens pentru copii. Au sens atunci când cineva trece printr-un accident sau are o problemă de sănătate și este necesară acea intervenție”, a declarat Andreea Marin în cadrul emisiunii „La Măruţă”.

Andreea Marin a intervenit și a explicat şi că fiica ei trebuie să ţină cont de educația pe care a primit-o şi pe care o promovează în familia sa, când vine vorba de alegerile personale.

„Noi suntem altfel educate. Când o să devii un mare avocat și o să ai banii ăia, atunci ți le iei singură pe banii tăi și munca ta”, a spus Andreea, încurajându-și fiica să își construiască succesul prin muncă și educație.

Violeta Bănică, admisă la una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume

În afara speculațiilor legate de aspectul său fizic, Violeta Bănică are multe de spus în ceea ce privește educația și carierea sa. La doar 17 ani, tânăra a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase universități din lume, Universitatea Cornell, pentru a studia dreptul.

Fiica Andreei Marin şi a lui Ştefan Bănică Jr. a subliniat, în cadrul emisiunii, și faptul că nu pune preț pe bijuteriile de lux și preferă să își achiziționeze lucruri de calitate, dar fără a da o avere pe branduri celebre.

„Vă zic sincer, eu nu mi-am luat bijuterii scumpe niciodată. Nici acestea nu sunt de… firmă, să zic așa. Mi se pare că un lucru dacă este de calitate, nu trebuie să vină neapărat de la o firmă”, a mai adăugat Violeta Bănică.

Andreea Marin, numită „puţin obraznică” de fiica ei

În timpul emisiunii de la PRO TV, Violeta a făcut o remarcă amuzantă despre mama sa, spunând că Andreea Marin este „puțin obraznică”, din cauza stilului său vestimentar și a energiei tineretii pe care o radiază.

„În ultimul timp e foarte obraznică, o sun seara să văd la ce oră vine acasă, cu cine iese… Nu știu, mama, trebuie să te culci mai devreme!”, a spus Violeta, stârnind râsul în platou.

Andreea Marin, pe de altă parte, a acceptat cu umor comentariul fiicei sale și a glumit despre stilul său vestimentar, care acum îi permite să poarte chiar și haine din liceu.

„După ce am slăbit vreo 20 de kilograme, au început să îmi vină hainele din liceu”, a spus Andreea Marin.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

