Liuba Monalisa, o afaceristă de 35 ani, a murit în timpul unei proceduri de întinerire. Care ar fi fost cauza decesului

Liuba Monalisa, o femeie de afaceri de succes din Chișinău, Republica Moldova, a murit subit la vârsta de 35 de ani, în timp ce se afla la un salon de înfrumusețare. Femeia a mers la salon pentru o procedură de întinerire ce se numește „Morpheus”. Poliția a fost chemată a două ore de la constatarea decesului, iar medicul a fugit din țară.

Liuba Monalisa a murit în timpul unei proceduri de înfrumusețare

Liuba Monalisa a murit joi, 30 ianuarie, la vârsta de 35 de ani, în timpul unei proceduri de înfrumusețare. Aceasta a mers la salon pentru procedura „Morpheus”, intervenție care stimulează producția naturală de colagen, având rolul de a reduce semnele îmbătrânirii și de a îmbunătăți tonusul și textura pielii.

La scurt timp după intervenție, starea ei s-a deteriorat rapid și nu a mai putut fi salvată. Cauzele decesului nu sunt încă clare, iar autoritățile au deschis o anchetă în acest caz.

Potrivit primelor informații, se pare că medicul care a făcut procedura nu au fi avut licență pentru astfel de proceduri.

După decesul Liubei, salonul a fost închis, în timp ce autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili dacă există o legătură directă între procedură și decesul femeii de afaceri.

„Aseară eram în șoc când am auzit despre asta. Mă gândesc cât de fragilă și nedreaptă este viața. Noi am mai avut colaborări cu ea. Trebuia și ieri să mergem să filmăm ceva. Eu i-am scris ziua, am vorbit puțin. Spre seară i-am mai scris ceva, nu mi-a răspuns. Deja am mers să filmăm și, în timp ce eram în față la Atrium, s-a apropiat de noi o doamnă care ne-a zis că nu vor fi azi filmări, că ceva s-a întâmplat. La orice m-am gândit, numai nu la asta. (…) Toți au început a plânge, incredibil”, a spus o bloggeriță, citată de Cancan.

Poliția, chemată la două ore după decesul afaceristei

Liuba Monalisa a solicitat medicului estetician Iryna Borodkina să îi facă două intervenții în același timp: un lipostransfer de fese și tratamentul Morpheus, potrivit actualitate.net.

După ce i-a făcut tratamentul Morpheus, medicul a decis să îi facă anestezie generală pentru Brazilian Butt Lift.

Astfel, Iryna Borodkina a întors-o pe Liuba cu fața în jos pentru a continua procedura la fese, moment în care a observat că ceva nu este în regulă cu afacerista. Însă era deja prea târziu.

Medicii chemați la fața locului au constat decesul, iar poliția a fost chemată la două ore după ce Liuba Monalisa a fost pronunțată moartă.

„Poliția a fost chemată abia peste 2 ore după constatarea decesului. Iryna Borodkina, proprietara clinicii, a părăsit incinta și, după cum s-a constatat, Moldova. Ea este de origine din Ucraina și mai are un salon de tipul dat în Kiev”, a precizat un blogger din Republica Moldova.

Potrivit sursei citate, afacerista ar fi decedat în urma unei embolii pulmonare produsă în timpul injectării cu grăsime în fese. Această procedură este foarte periculoasă, fiind interzisă în Statele Unite ale Americii, mai multe persoane decedând în urma emboliilor pulmonare.

