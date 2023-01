Cum își menține Minodora silueta. „Nu mai țin dietă!” Trucul la care apelează artista

Minodora a ajuns într-un punct al vieții în care arată și se simte mai bine ca niciodată. După lungi lupte cu kilogramele nedorite, artista, astăzi în vârstă de 44 de ani, reușește să-și mențină greutatea constantă.

Greutatea Minodorei a fluctuat de-a lungul anilor. Artista a suferit o operație de micșorare a stomacului care a ajutat-o să slăbească circa 40 kg, dar apoi, kilogramele nedorite au revenit. Singura soluție a fost să-și schimbe complet stilul de viață. După ce a început să țină o dietă și să facă mult sport, Minodora a ajuns la silueta mult dorită.

Minodora a renunțat la dietă

Artista a dezvăluit acum că nu mai ține dietă, dar are un alt mod de a-și menține silueta. Ea spune că pentru a nu se îngrășa reduce porțiile de mâncare și folosește niște picături pentru a-i tăia pofta de mâncare.

„Dieta nu, dar cantitatea de mâncare cea pe care o servesc este mică, însă mă ajut de niște picături care îmi taie pofta de mâncare. Eu mai fac pauză cu ele, dar dacă slăbesc prea mult.

Fiind o fire pofticioasă, fără aceste picături pe care le i-au din 2019, pentru că eu sunt operată de stomac, luând aceste picături reușesc să-mi stopez pofta, apetitul și nu mai mănânc. Nu refuz nimic, dar gust doar” – a spus Minodora, la Antena Stars.

„Eu am grijă de mine ca femeie!”

Dacă la diete a renunțat, de mișcare nu se lasă. Minodora face exerciții fizice săptămânal – aleargă pe bandă și face masaj. Pentru a avea energia necesară activităților de peste zi, artista bea în fiecare dimineață un suc proaspăt de portocale și se hidratează corespunzător.

„Fac mișcare, pe bandă, fac masaj de două ori pe săptămână. O zi a mea decurge cu fresh de portocale întotdeauna dimineața și cafeluța cu gust de vanilie. Nu lipsesc nici vitaminele. Eu am grijă de mine ca femeie, am grijă să am pielea hidratată întotdeauna” – a adăugat cântăreața.

Problemele cu colonul

Pe lângă operația de micțorare a stomacului, acum doi ani artista a fuerit și o intervenție chirurgicală la colon. Problemele la colon au apărut din cauza stilului alimentar nesănătos pe care-l avea înainte.

„Eu sufăr de constipație, nu puteam să ies afară decât cu laxative. Am avut fisură anală, o fistulă, a trebuit să mă operez. Iar am făcut anestezie generală. Dar asta e. Am avut un regim alimentar nesănătos, mâncam multă carne prăjită”. – a zis Minodora, în 2022.

