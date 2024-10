Minodora a apelat la o intervenție estetică, după ce a slăbit 40 de kilograme: „Sinceră și transparentă”

Minodora (46 ani) a decis să treacă și ea pragul medicului estetician, după ce a slăbit 40 de kilograme. Artista, cunoscută pentru faptul că are un stil de viață ordonat și un regim alimentar echilibrat, a decis acum să își facă o îmbunătățire la nivelul feței. Astfel, fără a sta prea mult pe gânduri, ea a apelat la o intervenție chirurgicală estetică.

Minodora, intervenție estetică după ce a slăbit 40 kg

Minodora a reușit să slăbească, în ultimii ani, 40 de kilograme, ajungând acum la greutatea dorită. Aceasta reușește să se mențină la greutatea ideală și spune că are un adevărat ritual de îngrijire, pe lângă procedurile corporale la care apelează.

Artista a decis acum să își facă câteva retușuri estetice, după ce în urmă cu ceva timp a precizat că nu are nicio intervenție chirurgicală, dar că nu este împotriva lor. Astfel, Minodora a cerut acum ajutorul medicului estetician pentru a rezolva o problema la nivelul feței care o deranja. Așadar, vedeta și-a operat gușa.

În cadrul unei postări pe rețelele de socializare, Minodora și-a anunțat fanii de decizia luată și a distribuit o imagine cu ea aflată pe patul de spital.

„O să fiu frumoasă! Mulțumesc domnului doctor. Sinceră și transparentă cu voi, pentru că vă respect! Mi-am scos gușa care atârna, arăta inestetic, deoarece am slăbit 40 de kg!”, a scris Minodora pe Instagram.

Cum se menține artista în formă

Minodora și-a făcut în urmă cu ceva timp o operație de micșorare a stomacului, iar de atunci a slăbit spectaculos. Pentru a rămâne la greutatea pe care întotdeauna și-a dorit-o, artista continuă să ducă un stil de viață sănătos și ține cont de câteva reguli importante.

„Mănânc absolut orice, dar în cantități mici. Niciodată nu mănânc până mi se umflă stomacul. Nu mai am senzația asta de preaplin de mulți ani de zile. Nu mă culc după ce am mâncat. Mănânc cu 4-5 ore înainte de culcare. Când nu am concerte, eu la 22.30 sunt în pat, dorm. Ultima masă e pe la șapte. Cu trei ore jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac”, a declarat Minodora.

De asemenea, în anul 2021, ea dezvăluia de ce a decis să apeleze la operația de micșorare a stomacului.

„Eram la un pas să fac diabet, iar operația de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Am fost foarte, foarte aproape, grăsimea nu aduce nimic bun niciodată, acum am scăpat, mai iau vitamine”, spunea vedeta la Acces Direct, precizând atunci că ajunsese să cântărească 100 de kilograme.

