Maria Popovici, greu de recunoscut după ce a scăpat de surplusul de kilograme. Câștigătoarea „iUmor” arată senzațional

Maria Popovici a trecut în ultima perioadă printr-o schimbare fizică notabilă. Câștigătoarea „iUmor” a slăbit considerabil în ultimele luni și arată spectaculos.

Maria Popovici a dat jos kilogramele nedorite cu voință și perseverență

Maria Popovici e aproape de nerecunoscut după ce a dat jos surplusul de kilograme. Comedianta a divorțat în vară de soțul ei, Mincu, după un mariaj de șase ani și se concentrează în prezent mai mult pe proiecteleprofesionale și pe întreținerea siluetei.

Comedianta a apelat la criolipoliză, are o alimentașie corectă și face des exercerciții fizice pentru a da jos kilogramele nedorite. Cu ajutorul voinței și pereseverenței, Maria Popovici a reușit să ajungă la silueta mult visată.

Citeşte şi: Cum arată apartamentul actriței Anca Dinicu. Ce a descoperit Maria Popovici când se afla în casa prietenei sale

Citeşte şi: EXCLUSIV. Maria Popovici, stand-up comediant: „Mă lupt cu anxietatea și depresia“

Citeşte şi: Maria Popovici, stand-up comediant: „Oamenii ne spun să mergem la muncă“

„Cred că, mai întâi de toate, îți trebuie voință și perseverență pentru a ajunge la rezultatele pe care ți le propui. Apoi, să ai alături specialiști buni, cu care să rezonezi și în care să ai încredere. Pentru mine, a fost deosebit de important faptul că am mers la clinică și că am găsit acolo profesioniștii care să înțeleagă exact ceea ce am nevoie și să îmi explice tot ce urma să fac și cum mă va ajuta.

Contează să te simți confortabil acolo unde mergi și așa a fost în cazul meu. Am făcut criolipoliză cu aparatul original pentru a elimina depozitele adipoase. (…) Indiferent cât de mult slăbești, te ajută să păstrezi elasticitatea pielii și sa obții o formă frumoasă. Pe lângă asta, am observat că, oricând merg la (n.r. – tratamentele de înfrumusețare) înainte de o zi de sală, transpir de 3 ori mai mult la antrenamente, deci elmin frumos apa reținută și astfel scap mai repede de celulită”, a spus Maria Popovici, acum ceva timp, pentru e-femeia.ro.

Maria Popovici și Mincu au luat-o pe drumuri separate după șase ani de mariaj

Maria Popovici și Mincu au decis să divorțeze după un mariaj de șase ani. Cei doi au făcut anunțul public când deja se separaseră, dorind să păstreze totul doar pentru ei o vreme. Comedianta a declarat pe rețelele de socializare că nu divulgă multe detalii legate de acest subiect, deoarece este unul privat.

„Salutare! Relația noastră s-a încheiat acum ceva timp de comun acord, dar am ales să nu facem asta public, pentru că nu considerăm că privește pe cineva. Se pare că vrei nu vrei, dacă ești persoană publică trebuie sa faci un anunț, mai ales după ce ți-ai expus relația așa mult timp. Ne-ar plăcea să vă rugăm să ne respectați dreptul la intimitate, dar știm și noi ca e aproape imposibil, așa că vă anunțăm că nu vom discuta vreodată subiectul în spațiul public. Mulțumim!” – a transmis Maria Popovizi pe rețelele de socializare.

Maria Popovici a fost mereu discretă cu viața ei privată și a încercat să seta departe de comentariile negative la adresa ei din mediul online. Într-un interviu pentru Unica.ro, Maria spunea că nu se aștepta la atât demulte reacții din partea publicului după câștigarea concursului „iUmor”.

„Acum mai bine de trei ani, când am terminat cu iUmor, am fost șocată, pentru că nu mă așteptam la impactul pe care l-a avut pe Facebook, am găsit o dată 4 000 de notificări și m-am speriat. Erau 90% mesaje frumoase, care mi-au dat încredere, și primesc în fiecare zi câte un mesaj care îmi schimbă ziua în bine, dar sunt foarte mulți care scriu chestii urâte și care insistă. E foarte ciudată lumea, e ca și cum le dai voie în viața ta. Dar comentarii, efectiv, eu nu mai citesc. Mă interesează câte sunt, ce reach am pe internet, pentru că uneori pot să primesc joburi de endorsment, dar nu mai citesc ce comentează oamenii“ – ne-a spus Maria Popovici în 2020.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News