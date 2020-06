Maria Popovici, stand-up comediant: „Oamenii ne spun să mergem la muncă“

„Acum mai bine de trei ani, când am terminat cu iUmor, am fost șocată, pentru că nu mă așteptam la impactul pe care l-a avut pe Facebook, am găsit o dată 4 000 de notificări și m-am speriat. Erau 90% mesaje frumoase, care mi-au dat încredere, și primesc în fiecare zi câte un mesaj care îmi schimbă ziua în bine, dar sunt foarte mulți care scriu chestii urâte și care insistă“, a povestit Maria într-un interviu exclusiv pentru unica.ro.

Actrița spune chiar că a renunțat să mai citească ce se scrie despre ea pe internet, mai ales că de multe ori când a încercat să intre în discuție pentru a afla care sunt problemele oamenilor, s-a lovit de și mai mari insistențe. „E foarte ciudată lumea, e ca și cum le dai voie în viața ta. Dar comentarii, efectiv, eu nu mai citesc. Mă interesează câte sunt, ce reach am pe internet, pentru că uneori pot să primesc joburi de endorsment, dar nu mai citesc ce comentează oamenii“, adaugă Maria.

Maria e de părere că ar trebui să fim mai interesați și mai ancorați în momentul prezent pentru că „realitatea e aici, unde suntem noi. Sau va fi atunci când vor vedea filmul, pe internet, unde stau pe scaun, sau pe telefon, sau pe stradă etc. Oamenii care dau comment-urile nu sunt aici, or să fie în căsuța de jos, iar eu nu sunt acolo“.

Mai mult, Mariei nici nu i se pare sănătos să dea scroll în continuu zecilor și sutelor de comentarii, doar pentru a afla ce spun oamenii despre ea. Este conștientă că există multe feluri de oameni, dar a hotărât să le ea voie în viața ei numai atât cât își dorește. „Da, oamenii ăștia există, dar e ca și cum eu, în viața mea de zi cu zi, le aud vocile. Nouă ne scrie lumea pe internet, la reclamele cu stand-up: mergeți la muncă!“, conchide Maria.

