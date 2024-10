Andreea Marin (49 ani) a dezvăluit că a fost diagnosticată cu un sindrom care se regăsește tot mai des în rândul românilor. Vedeta a povestit că a stat internată în spital o săptămână, timp în care medicii i-au făcut numeroase analize înainte de a-i pune diagnosticul: burnout.

Andreea Marin a mărturisit că de curând a fost internată în spital timp de mai multe zile pentru ca în cele din urmă medicii să îi pună un diagnostic surprinzător. Vedeta a explicat că a muncit foarte mult, ajungând să doarmă doar 4 ore pe noapte, uitând de sănătatea ei. După alte 48 de ore fără somn, aceasta a ajuns pe mâinile medicilor.

„A fost nevoie de o săptămână de analize pentru a ne da seama că am burnout, pentru a ne da seama ce este cu mine. Nu am dormit 48 de ore, deloc”, a declarat Andreea Marin după ce a ajuns la spital.

Vedeta spune că a învățat că trebuie să aibă mai multă grijă de ea întrucât organismul uman are niște limite.

„Muncă multă și somnul puțin (4-5 ore maxim pe zi pe o perioadă de minim 6 luni culminând cu 48 ore fără nicio clipă de somn înainte de evenimentul pentru care munceam) au dus la epuizare dincolo de limitele sănătății și astfel am ajuns la spital. Am învățat astfel ca avem limite, corpul și mintea au nevoie de odihnă, oricât de mult ne-am închipui ca poate duce voința noastră, cumpătarea are rostul ei”, a declarat Andreea Marin pentru Wowbiz.

Ce este sindromul burnout

Burnout sau sindromul de epuizare profesională, a devenit o preocupare majoră în societatea modernă. Acesta reprezintă o stare de epuizare emoțională, fizică și mentală provocată de stresul cronic, în special în mediul de lucru.

Burnout-ul poate afecta orice persoană, indiferent de domeniul de activitate. Acest sindrom se manifestă printr-un sentiment profund de epuizare și lipsă de motivație. Este rezultatul unui stres constant și a unor așteptări nerealiste, care pot duce la un sentiment de ineficiență și cinism.

Acest sindrom implică o stare generală de dezintegrare emoțională și mentală, care poate afecta relațiile interumane și performanța la locul de muncă.

Ce simptome pot experimenta persoanele diagnosticate cu burnout:

Epuizare emoțională: Persoanele afectate se simt obosite, indiferent de orele de somn sau de odihnă.

Cinizm și distanțare: Oamenii pot dezvolta o atitudine negativă față de muncă, colegi sau clienți, simțind că nu mai au nicio implicare emoțională.

Scăderea eficienței: Performanța profesională scade, iar sarcinile care odinioară păreau ușoare devin copleșitoare.

Probleme de sănătate fizică: Burnout-ul poate duce la diverse probleme de sănătate, inclusiv dureri de cap, insomnie și tulburări digestive.

