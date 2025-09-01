Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru iubitul ei. Ce performanță a reușit Victor Cornea

Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de sportivul Victor Cornea. Cu toate că există o diferență de vârstă de 10 ani între ei, cei doi par să se înțeleagă de minune. Recent, cântăreața i-a transmis un mesaj emoționant logodnicului său. Cei doi sunt plecați în Como, unde Victor Cornea participă la un turneu.

Andreea Bălan, declarație de dragoste pentru Victor Cornea

Victor Cornea are o carieră impresionantă în tenis și este destul de des plecat de lângă logodnica lui. Ori de câte ori au ocazia, cei doi preferă să plece împreună. Așa sa întâmplat și acum, când sportivul a mers în Italia unde a jucat în finala turneului de la Como, după ce săptămâna trecută a obținut două victorii importante.

El este susținut din plin de Andreea Bălan, cea care a transmis un mesaj emoționant după reușitele iubitului său.

„Există ape adânci și există iubiri și mai adânci. În timp am înțeles că adevărata liniște vine din pacea pe care o găsești în brațele celui pe care îl iubești. Lacul Como ne arată oglinda cerului, dar iubirea ta îmi arată oglinda sufletului meu și acolo, în adânc, descopăr infinitul. Te iubesc și felicitări pentru câștigul de azi. 2 meciuri câștigate azi e o super performanță, iar mâine finala și trofeul”, a scris Andreea Bălan vineri, după ce Victor Cornea s-a calificat în finală alături de partenerul lui, Santiago Rodriguez Taverna.

Victor Cornea a câștigat proba de dublu a turneului Challenger de la Como pentru a doua oară la rând. Și anul trecut, sportivul a obținut aceeași performanță.

Cântăreața, cerută în căsătorie

Andreea Bălan și-a găsit liniștea în brațele tenismenului. Cei doi formează deja o familie și urmează să se căsătorească, după ce a fost cerută în căsătorie.

„Noi ne iubim foarte mult și o hârtie nu face diferența. Drept dovadă au fost cazuri, și la mine, unde hârtia mai mult a stricat și a pus presiune și nu a fost ok. Mai bine așa, totul încet”, a declarat Andreea Bălan, anul trecut.

Vedeta obișnuiește să îl însoțească pe logodnicul ei în turnee. Și anul trecut, cântăreața a fost cu Victor la Como, unde el a obținut trofeul.

Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie de Victor Cornea într-un avion, în zbor spre Laponia, chiar la finalul anului trecut. Sportivul a pus la cale totul alături de o agenție de turism, iar momentul emoționant s-a încheiat cu aplauze și șampanie.

