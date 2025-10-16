Leonard Doroftei și soția lui, Monica, aniversează 31 de ani de căsnicie. Cum a început povestea lor de iubire

Leonard Doroftei și soția lui, Monica, au aniversat 31 de ani de căsnicie miercuri, 15 octombrie. Cu această ocazie, fostul campion mondial la box a scris un mesaj înduioșător în mediul online. Descoperă în rândurile de mai jos cum a început povestea de dragoste dintre fostul pugilist și soția lui.
Cum a început povestea de dragoste dintre Leonard și Monica Doroftei
Leonard și Monica Doroftei s-au cunoscut în anul 1992, la mătușa campionului mondial la box, care era nașa părinților Monicăi. Ea avea 16 ani, el 20, și a fost dragoste la prima vedere, susține fosta concurentă de la „Power Couple România – La bine și la greu”, sezonul 2.
„Cred că a fost destinul, pentru că inițial nu am vrut să-i însoțesc pe ai mei în acea vizită. Aveam 16 ani și nu exagerez când spun că a fost dragoste la prima vedere. Pur și simplu am rezonat! Era un tip vesel, interesant și… mai ales curios! În timp am descoperit la el o grămadă de calități: inteligență, inventivitate, blândețe, curaj, iubire necondiționată și lista poate să continue”, povestea Monica într-un interviu, în urmă cu mai mulți ani.