Leonard Doroftei și soția lui, Monica, aniversează 31 de ani de căsnicie. Cum a început povestea lor de iubire

Leonard Doroftei și soția lui, Monica, au aniversat 31 de ani de căsnicie miercuri, 15 octombrie. Cu această ocazie, fostul campion mondial la box a scris un mesaj înduioșător în mediul online. Descoperă în rândurile de mai jos cum a început povestea de dragoste dintre fostul pugilist și soția lui.

Leonard Doroftei și soția lui, Monica, au aniversat 31 de ani de la nuntă

Leonard Doroftei și soția lui, Monica, și-au unit destinele acum mai bine de trei decenii, însă se iubesc și astăzi la fel ca-n prima zi.

„Au trecut 31 de ani de căsnicie, iar noi încă ne bucurăm de înghețată împreună, vă dorim și vouă «la cat mai mulți ani» plini de iubire”, a scris Leonard Doroftei în mediul online.

Cum a început povestea de dragoste dintre Leonard și Monica Doroftei

Leonard și Monica Doroftei s-au cunoscut în anul 1992, la mătușa campionului mondial la box, care era nașa părinților Monicăi. Ea avea 16 ani, el 20, și a fost dragoste la prima vedere, susține fosta concurentă de la „Power Couple România – La bine și la greu”, sezonul 2.

„Cred că a fost destinul, pentru că inițial nu am vrut să-i însoțesc pe ai mei în acea vizită. Aveam 16 ani și nu exagerez când spun că a fost dragoste la prima vedere. Pur și simplu am rezonat! Era un tip vesel, interesant și… mai ales curios! În timp am descoperit la el o grămadă de calități: inteligență, inventivitate, blândețe, curaj, iubire necondiționată și lista poate să continue”, povestea Monica într-un interviu, în urmă cu mai mulți ani.

Câți copii au împreună

Soții Doroftei au trei copii împreună, doi băieți, Adrian și Alexandru, și o fiică, Vanessa. Din partea fiului cel mic, perechea are și un nepoțel, născut chiar de ziua fostului pugilist.

„Am copii cuminți, mulțumesc lui Dumnezeu! Nu mai sunt niște copii, sunt mari, deci nu pot să le mai spun eu ce să facă“, spunea fostul campion mondial WBA în septembrie 2024, pentru Cancan.ro.

