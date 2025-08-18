Cât a scos Mădălin Ionescu din buzunar pentru o masă de patru persoane în Grecia: „Prețuri pentru o țară cu o inflație de câteva ori mai mică decât a României”

Mădălin Ionescu se află în vacanță în Grecia cu soția lui, Cristina Șișcanu, fiica lor, Petra, și fiul lui din primul mariaj, Filip. În această formulă, cei patru au luat masa la o terasă, prezentatorul TV dezvăluind ulterior cât i-a costat mâncarea, dar și cum au fost tratați de personal.

Cât a cheltuit Mădălin Ionescu pentru o masă de patru persoane în Grecia

Mădălin Ionescu (54 de ani) a fost impresionat de prețurile de la o terasă din Grecia. Mai mult decât atât, prezentatorul TV a fost luat pe nepregătite de comportamentul personalului față de fiul lui, Filip, care suferă de hemipareză de când era bebeluș, o afecțiune medicală caracterizată prin slăbiciune musculară pe o parte a corpului.

Mădălin Ionescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa grecilor după ce a mâncat la o terasă cu soția și doi dintre copiii lui. Prezentatorul TV consideră că raportul calitate preț a fost mulțumitor și a fost atins de generozitatea personalului, care s-a oferit să-i gătească un preparat care nu se afla în meniu fiului său, care suferă de hemipareză.

„Prețuri pentru o țară cu o inflație de câteva ori mai mică decât a României”

„Eu și fiul meu, din ce în ce mai fascinat de ceea ce vede, într-un univers culinar în care 4 persoane pot mânca cu 44 de euro… 2 porții de souvlaki de porc, una de pancetta (suculentă), tzatziki, salată grecească, un preparat pentru Filip, vin, apă… 44 de euro.

Am plecat acasă cu 2 porții de souvlaki de porc și o mâncărică pentru Filip. Nu mâncăm mult, dar atmosfera și amabilitatea personalului, care imediat s-a oferit să-i prepare lui Filip ceva ce nu există în meniu, ne-au obligat să comandăm mai mult decât aveam nevoie. Un schimb echitabil. Prețuri pentru o țară cu o bucătărie excepțională care își respectă clienții. Prețuri pentru o țară cu o inflație de câteva ori mai mică decât a României. O țară care a devenit aproape un miracol economic după ce în urmă cu ceva timp a intrat în faliment, însă azi prosperă”, a scris Mădălin Ionescu în mediul online.

Câți copii are prezentatorul TV

Filip Ionescu este fiul lui Mădălin Ionescu din primul lui mariaj cu Mihaela Coșerariu. Alături de Mihaela, prezentatorul TV mai are o fiică, Ștefania, mai mare decât Filip. După ce s-a recăsătorit cu jurnalista Cristina Șișcanu, Filip și Ștefania au rămas în grija lui și a ei.

Ulterior, în anul 2017, familia lor s-a extins cu o fetiță, Petra, acum în vârstă de 8 ani.

