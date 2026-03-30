Cine este Steve Ant, iubitul Ramonei Olaru. Ce legătură a avut în trecut cu Codruța Filip, fosta soție a lui Valentin Sanfira

Stefanos Kyriakos Anthopoulos, cunoscut drept Steve Ant, este un cântăreț grec stabilit în România care formează un cuplu cu Ramona Olaru de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Cine este Steve Ant, iubitul Ramonei Olaru

Stefanos Kyriakos Anthopoulos, cunoscut drept Steve Ant, este un cântăreț din Atena, stabilit în România de aproximativ șase ani, care formează un cuplu cu Ramona Olaru de la Antena 1.

Publicul român l-a descoperit pe Steve Ant prin intermediul emisiunii „Românii au talent”, unde a impresionat juriul cu o melodie grecească celebră. „Aia-i tatii!”, a exclamat Andra de la primele acorduri de chitară. Steve a cântat în română, engleză și greacă pe scena talent show-ului de la Pro TV.

Pentru Steve Ant, dragostea pentru muzică s-a clădit pornind de la o vârstă fragedă, când tatăl său i-a oferit cadou prima chitară. După experiența de la „Românii au talent”, artistul a participat și la emisiunea „The Ticket”, de la Antena 1, unde a fermecat juriul interpretând un mix muzical între melodia „Numele tău” și celebra piesă grecească „Tha Perimeno”.

Citește și: Cum a reacționat Ramona Olaru după ce a pierdut castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani” în fața Flaviei Mihășan: „Au ales-o și am zis…” / Exclusiv

Ce legătură a avut în trecut cu Codruța Filip

Steve își construiește lent, dar sigur o carieră muzicală solidă în România. Iar talentul lui nu s-a limitat doar la apariții solo. Artistul a colaborat cu artiști români de renume, printre care și Codruța Filip, fosta soție a lui Valentin Sanfira. Steve și Codruța au lansat împreună piesa „Din Rai”, care are peste 1 milion de vizualizări pe YouTube.

În martie 2025, Steve a fost invitat în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, moment ce ar putea fi începutul poveștii de dragoste cu Ramona Olaru, relatează Spynews. Între Ramona Olaru și Steve Ant este o diferență de vârstă de aproximativ șase ani, ea fiind cea mai mare, însă acest detaliu nu pare să influențeze relația lor. Cei doi se bucură de momente frumoase împreună, iar Ramona nu ezită să împărtășească aceste clipe cu admiratorii săi de pe rețelele sociale.

Pe 30 martie 2026, asistenta TV a confirmat oficial relația, publicând un videoclip pe Instagram. În imagini, Steve Ant îi oferă ajutor în bucătărie, iar pe fundal se aud glume și conversații relaxate. „Voiam doar să vorbim despre faptul că în România se vorbește, în mare parte, despre războaie și despre mine”, a declarat Ramona Olaru cu umorul caracteristic, potrivit Spynews.

