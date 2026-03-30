Home > Vedete > Oana Pleșa a divorțat, după 2 ani de la nunta fabuloasă. Cântăreața i-a luat prin surprindere pe toți
Oana Pleșa a divorțat, după 2 ani de la nunta fabuloasă. Cântăreața i-a luat prin surprindere pe toți
Actualizat 30.03.2026, 16:13
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Valul divorțurilor din showbiz continuă. Oana Pleșa a șocat lumea mondenă când a anunțat că ea și soțul ei au decis să se despartă. Nunta lor a avut loc în anul 2024 și a fost un eveniment monden de seamă. Iată ce declarații a făcut cântăreața.
După nunta din 2024 care a costat peste 1 milion de euro, Oana Pleșa a anunțat că ea și soțul ei au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi s-au căsătorit civil în 2023, iar la un an au decis să facă marele pas și în fața lui Dumnezeu.
”Între timp, am și divorțat, așa se întâmplă câteodată (n.r. întrebată de ce s-au separat). Eram prea tineri, am crescut împreună și ne-am dezvoltat diferit. Eu îmi doream să îmi fac cariera în muzică, iar el pe business (…) Ba da, a fost de acord (n.r. fostul soț cu faptul că și-a făcut o carieră în muzică), cred că și acum se bucură pentru mine (…) La mine a fost cu un final nefericit, pentru că am divorțat, doar că cred că toți ne regăsim în piesa asta, a spus Oana.
Nuntă de 1 milion de euro
Oana Pleșa și soțul ei au avut o nuntă fabuloasă, care a costat peste 1 milion de euro și care a ținut trei zile.
Evenimentul a avut loc în Caransebeș și a fost prezentat de Cătălin Măruță. Printre cei care au participat la eveniment se numără Vali Vijelie, Georgiana Lobonț, Adrian Minune, Andra și trupa Holograf.
Daniel Cornea a studiat Topografie și cadastru la Universitatea Politehnică din Timișoara, iar ea a studiat la aceeași universitate, dar a terminat și Psihologie și Sociologie, înainte de a își încerca norocul în muzică.
În 2022, Daniel a cerut-o în căsătorie pe Oana la Paris, într-o vacanță romantică. Acum, povestea celor doi a ajuns la final.