Valul divorțurilor din showbiz continuă. Oana Pleșa a șocat lumea mondenă când a anunțat că ea și soțul ei au decis să se despartă. Nunta lor a avut loc în anul 2024 și a fost un eveniment monden de seamă. Iată ce declarații a făcut cântăreața.

Oana Pleșa și soțul ei s-au despărțit

După nunta din 2024 care a costat peste 1 milion de euro, Oana Pleșa a anunțat că ea și soțul ei au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi s-au căsătorit civil în 2023, iar la un an au decis să facă marele pas și în fața lui Dumnezeu.

Nunta lor a ținut trei zile și a fost evenimentul monden al anului, fiind invitate o mulțime de vedete de la noi.

”Între timp, am și divorțat, așa se întâmplă câteodată (n.r. întrebată de ce s-au separat). Eram prea tineri, am crescut împreună și ne-am dezvoltat diferit. Eu îmi doream să îmi fac cariera în muzică, iar el pe business (…) Ba da, a fost de acord (n.r. fostul soț cu faptul că și-a făcut o carieră în muzică), cred că și acum se bucură pentru mine (…) La mine a fost cu un final nefericit, pentru că am divorțat, doar că cred că toți ne regăsim în piesa asta, a spus Oana.

Nuntă de 1 milion de euro

Oana Pleșa și soțul ei au avut o nuntă fabuloasă, care a costat peste 1 milion de euro și care a ținut trei zile.

Evenimentul a avut loc în Caransebeș și a fost prezentat de Cătălin Măruță. Printre cei care au participat la eveniment se numără Vali Vijelie, Georgiana Lobonț, Adrian Minune, Andra și trupa Holograf.

Daniel Cornea a studiat Topografie și cadastru la Universitatea Politehnică din Timișoara, iar ea a studiat la aceeași universitate, dar a terminat și Psihologie și Sociologie, înainte de a își încerca norocul în muzică.

În 2022, Daniel a cerut-o în căsătorie pe Oana la Paris, într-o vacanță romantică. Acum, povestea celor doi a ajuns la final.

