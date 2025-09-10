Raluca Bădulescu a apărut total nemachiată și fără perucă la Asia Express. Cum a reacționat vedeta: „Și acum mă filmezi așa?”

Raluca Bădulescu este cunoscută pentru aparițiile sale extravagante și felul său autentic de a fi. La Asia Express, emisiunea la care participă alături de fostul ei soț, vedeta a fost filmată fără toate artificiile la care apelează pentru orice ieșire în public. Mai exact, ea a apărut fără perucă și fără machiaj, o ipostază destul de rară.
După ce a petrecut prima noapte în gazdă, la reality show-ul Asia Express, Raluca Bădulescu a rugat producția să o trezească de dimineață, ca să aibă timp să se machieze și să își monteze peruca. Vedeta a mărturisit că pentru ea este foarte important aspectul și chiar a vrut să renunțe la întreaga experiență înainte ca aceasta să înceapă propriu-zis.
Raluca Bădulescu face echipă cu Florin Stamin la Asia Express. Cei doi foști soți se înțeleg de minune, iar fosta jurată Bravo, ai Stil! a recunoscut că nu exista un coechipier mai potrivit pentru ea în această aventură.
La primul episod al emisiunii, Raluca Bădulescu a făcut o criză când a aflat că va trebui să coboare din barcă și să meargă cu pluta până la mal, alături de bagaje. A durat minute întregi până să realizeze că nu există altă opțiune. După ce au trecut de prima probă, pe care a făcut-o Florin, cei doi concurenți au fost cazați la cineva peste noapte.
De dimneață, camerele au surprins-o pe Raluca Bădulescu fără strop de machiaj și cu părul ei natural, o ipostază în care este rar văzută. Obosită și buimacă, Raluca Bădulescu a fost filmată de echipa Asia Express și a devenit rapid virală pe TikTok, unde a adunat sute de mii de reacții din partea fanilor.
„Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat la fața locului. Am avut 7.000 de bagaje, o grămadă de haine. Am gândit-o de am înnebunit-o. Mi-am cumpărat haine pentru Asia Express cu o lună înainte, nu aveam pantofi fără toc, nu aveam haine de genul acesta. Trei luni am umplut geamantanul ca o furnicuță, ca să mă trezesc la fața locului că nu ai timp să-ți faci styling-urile vieții. M-am străduit să fac cât am putut mai bine. Doamne, câte haine aveam și nu le-am purtat. Asia Express nu mi-a permis mie să mă îmbrac cum credeam eu acasă. Am făcut tot ce am putut, cât mi-a permis timpul”, a mărturisit Raluca pentru Spynews.ro.
Vedeta a recunoscut că a primit o lecție impoortantă: aceea că trebuie să facă sport și că experiența i-a arătat cât de importantă este pregătirea fizică.