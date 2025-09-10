Raluca Bădulescu a apărut total nemachiată și fără perucă la Asia Express. Cum a reacționat vedeta: „Și acum mă filmezi așa?”

Raluca Bădulescu este cunoscută pentru aparițiile sale extravagante și felul său autentic de a fi. La Asia Express, emisiunea la care participă alături de fostul ei soț, vedeta a fost filmată fără toate artificiile la care apelează pentru orice ieșire în public. Mai exact, ea a apărut fără perucă și fără machiaj, o ipostază destul de rară.

Cum arată Raluca Bădulescu fără machiaj

După ce a petrecut prima noapte în gazdă, la reality show-ul Asia Express, Raluca Bădulescu a rugat producția să o trezească de dimineață, ca să aibă timp să se machieze și să își monteze peruca. Vedeta a mărturisit că pentru ea este foarte important aspectul și chiar a vrut să renunțe la întreaga experiență înainte ca aceasta să înceapă propriu-zis.

Citește și: Raluca Bădulescu, două căsnicii, două divorțuri. De ce a divorțat de Florin Stamin și de Vali Pungă, tatăl fiului ei

Raluca Bădulescu face echipă cu Florin Stamin la Asia Express. Cei doi foști soți se înțeleg de minune, iar fosta jurată Bravo, ai Stil! a recunoscut că nu exista un coechipier mai potrivit pentru ea în această aventură.

La primul episod al emisiunii, Raluca Bădulescu a făcut o criză când a aflat că va trebui să coboare din barcă și să meargă cu pluta până la mal, alături de bagaje. A durat minute întregi până să realizeze că nu există altă opțiune. După ce au trecut de prima probă, pe care a făcut-o Florin, cei doi concurenți au fost cazați la cineva peste noapte.

De dimneață, camerele au surprins-o pe Raluca Bădulescu fără strop de machiaj și cu părul ei natural, o ipostază în care este rar văzută. Obosită și buimacă, Raluca Bădulescu a fost filmată de echipa Asia Express și a devenit rapid virală pe TikTok, unde a adunat sute de mii de reacții din partea fanilor.



„Și acum mă filmezi și nefardată, spre bucuria populației care se va uita la televizor, cum e Băduleasca nefardată și fără perucă”, a spus vedeta.

„Bravo, Raluca! Ești frumoasă și fără machiaj!” , i-a transmis un utilizator.

Ce spune vedeta despre participarea la Asia Express

Raluca Bădulescu a venit la Asia Express cu o mulțime de bagaje pe care Florin a trebuit să le care în prima zi peste tot.

Citește și: Cine este iubita lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, de la Asia Express 2025. Și-a regăsit fericirea alături de o tânără afaceristă

„Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat la fața locului. Am avut 7.000 de bagaje, o grămadă de haine. Am gândit-o de am înnebunit-o. Mi-am cumpărat haine pentru Asia Express cu o lună înainte, nu aveam pantofi fără toc, nu aveam haine de genul acesta. Trei luni am umplut geamantanul ca o furnicuță, ca să mă trezesc la fața locului că nu ai timp să-ți faci styling-urile vieții. M-am străduit să fac cât am putut mai bine. Doamne, câte haine aveam și nu le-am purtat. Asia Express nu mi-a permis mie să mă îmbrac cum credeam eu acasă. Am făcut tot ce am putut, cât mi-a permis timpul”, a mărturisit Raluca pentru Spynews.ro.

Vedeta a recunoscut că a primit o lecție impoortantă: aceea că trebuie să facă sport și că experiența i-a arătat cât de importantă este pregătirea fizică.

Urmărește-ne pe Google News