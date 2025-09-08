Cine este iubita lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, de la Asia Express 2025. Și-a regăsit fericirea alături de o tânără afaceristă

După un mariaj de peste 15 ani cu Raluca Bădulescu, Florin Stamin și-a refăcut viața sentimentală alături de o femeie care pare să-i fi readus zâmbetul pe buze. Cine este Irina Irimia, noua parteneră a fostului soț al juratei de la „Bravo, ai stil”?

Florin Stamin și-a refăcut viața amoroasă rapid după despărțirea de Raluca Bădulescu

Florin Stamin nu a stat mult timp singur după divorțul de Raluca Bădulescu. La doar câteva luni după separarea de Bădulescu, Florin Stamin a fost surprins alături de Irina Irimia, o tânără antreprenoare care deține o afacere online cu accesorii. Cei doi nu își ascund relația, ba dimpotrivă, par să se bucure de fiecare moment împreună, postând imagini din escapada lor pe rețelele sociale.

Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât, în unele fotografii de vacanță pe care cei doi le postează pe rețelele sociale, apare și Vali Pungă, fost model și fost partener al Ralucăi Bădulescu. Coincidență sau nu, prezența lui în același cadru cu Florin și Irina a stârnit curiozitatea publicului.

Tânăra antreprenoare este din Bacău și este o prezență discretă, dar elegantă în spațiul public și deține o afacerea sa cu accesorii vestimentare, mai exact șoșete premium de damă, având un magazin într-o zonă bună a Capitalei.

Raluca Bădulescu: „Ne-am despărțit tocmai pentru că ne iubim”

Raluca Bădulescu a vorbit deschis despre despărțirea de Florin Stamin, într-un interviu acordat pentru știrile Kanal D. Vedeta a mărturisit că decizia de a merge pe drumuri separate a fost luată de comun acord, din respect și iubire reciprocă.

„Am luat-o pe drumuri separate de comun acord, tocmai pentru că ne iubim. Ne-am gândit noi, după 15 ani de căsătorie, că cel mai bine ar fi să rămânem cei mai buni prieteni și să ne refacem viața din punct de vedere sentimental cu alte persoane.”, a declarat Raluca Bădulescu.

Mai mult, a recunoscut că și ea are pe cineva în viața sa, subliniind că nu are regrete și că relația cu Florin rămâne una specială.

„N-am regrete, cred cu tărie că în viață trebuie să faci ceea ce simți, indiferent cât de mult doare sau cât de mult poate durea în viitor. Ne leagă o viață pe mine și pe Florin. Are grijă de copil, să nu se mire lumea dacă o să ne vadă în continuare împreună pentru că el este iubirea vieții mele.”, a mai spus vedeta.

