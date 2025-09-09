Raluca Bădulescu, două căsnicii, două divorțuri. De ce a divorțat de Florin Stamin și de Vali Pungă, tatăl fiului ei

Raluca Bădulescu participă la Asia Express alături de Florin Stamin, fostul ei soț. Vedeta a rămas în relații foarte bune cu tatăl băiatului său, motiv pentru care a acceptat să participe la emisiune alături de el. Iată care este povestea lor și ce alte relații a mai avut concurenta supranumită „Regina”.

Raluca Bădulescu a fost căsătorită 15 ani cu Florin Stamin

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost căsătoriți timp de 15 ani, dar au fost împreună mai bine de 18 ani. Vedeta a spus că nu există altă persoană mai potrivită cu care să fi venit în Asia Express.

„Pentru că noi suntem împreună de mai multe de 18 ani. Noi ne-am despărțit în acte, dar noi nu ne-am despărțit niciodată. Suntem familie, o să rămânem familie toată viața. Mă cunoaște foarte bine, iar eu sunt un om, totuși, dificil. Aici, râdem glumi, suntem fericiți, dar avem de toate. Toată viața și-a dorit Asia Express, a visat Asia Express. Lui îi place aventura. Ar fi dorit, dacă se poate în fiecare an, în fiecare sezon”.

Raluca Bădulescu a spus că ea și fostul ei soț încă se iubesc. Mai mult, cei doi sunt cei mai buni prieteni, cu toate că au divorțat și și-au refăcut viețile din punct de vedere sentimental.

Florin Stamin a fost cel de-al doilea soț al Ralucăi Bădulescu. Chiar dacă au divorțat, cei doi se înțeleg mai bine ca niciodată.

„Dintre toţi oamenii din lume, Florin e cel care mă cunoaşte cel mai bine, eu fiind isterică, mahalagioaică, stresată şi stresantă, paranoică şi multe altele. Chiar dacă am divorţat acum doi ani jumate, avem o legătură foarte strânsă şi nu există altă persoană cu care aş fi putut face asta”, a spus Raluca Bădulescu.

Fostul soț al Ralucăi Bădulescu are o afacere în Spania, unde este proprietarul unei cafenele.

„Am locuit la Madrid, unde Florin avea o cafenea, fostul meu soț, Vali s-a mutat acolo definitiv. Efectiv, ne retrăsesem cu tot neamul, hotărâți să rămânem în Spania. Am stat și în Italia o perioadă, îmi place mult și această țară.

A fost o perioadă splendidă, dar ne-am întors pentru că deja copilul începuse școala, noi oricum făceam naveta, la 2 săptămâni eram în România. Trebuia să venim din ce în ce mai des aici”, spunea Raluca Bădulescu.

Cei doi s-au căsătorit în 2016 și au divorțat în 2022.

Raluca Bădulescu și relația cu Vali Pungă

Raluca Bădulescu a divorțat de Vali Pungă, primul ei soț, în 2006. Vedeta are alături de el un băiat, în vârstă de 22 de ani.

Cu toate că au divorțat în urmă cu aproape 20 de ani, cei doi păstrează legătura și chiar merg în vacanță alături de familii. Între Vali și fiul lui, Alex, există o relație foarte apropiată.

Vali Pungă este fost manechin și are o agenție de modele masculine în Spania. El s-a mutat din România după ce a divorțat de Raluca Bădulescu. La bază, acesta este avocat, însă nu a profesat niciodată în domeniu.

Cât despre Alex, fiul celor doi, acesta își dorește să preia agenția de modele.

„El vrea să fie totuşi cel care moşteneşte agenţia de la mine, nu model. El visează la vremea în care o să vină şi o să se implice în agenţie.

E unicul meu fiu, această agenţie o să fie la el. Asta îşi doreşte. Nu vrea să fie în faţa reflectoarelor. (…) Stăm împreună în aceeaşi casă când sunt în România. Ne petrecem foarte mult timp împreună.

Nu a plănuit nimeni să avem (n. r. cu Raluca, fosta soţie) o traiectorie aşa de frumoasă şi atât de visată. Suntem o familie fericită, copilul are doi taţi. Face diferenţa aşa, care e tata 1 şi care e tata 2. Plecăm în vacanţe împreună, cu părinţii, cu socrii. El s-a născut dintr-o cănicie cu multă iubire. Vorbesc zilnic cu Raluca.”, a spus Vali Pungă.

