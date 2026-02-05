A murit Victor Kapra. Jurnalistul era considerat „veteranul” presei economice şi de IT&C din România

Comunitatea media și IT&C din România este în doliu după dispariția lui Victor Kapra, unul dintre cei mai respectați jurnaliști specializați în economie, tehnologie și transformare digitală. Moartea sa fulgerătoare a lăsat un gol profund în rândul colegilor, colaboratorilor și cititorilor care i-au urmărit activitatea de peste două decenii.

Un promotor al tehnologiei și inovației în România

Victor Kapra a fost considerat un pionier al jurnalismului de tehnologie, fiind implicat în numeroase proiecte online, campanii de social media și inițiative antreprenoriale. A contribuit decisiv la popularizarea domeniului IT&C într-o perioadă în care industria digitală abia începea să se contureze în România.

Cariera sa a inclus roluri importante în redacții de prestigiu. A fost new media content manager la Publimedia în perioada 2007–2008, desk editor la Mediafax, redactor‑șef adjunct la Ziarul Financiar și redactor‑șef al publicației go4it!. Prin profesionalismul și rigoarea sa, Kapra a influențat generații de jurnaliști și a contribuit la modernizarea presei economice.

Un profesionist discret, apreciat de întreaga breaslă

Cei care au lucrat alături de el îl descriu ca pe un om dedicat, pasionat de tehnologie și profund implicat în evoluția mediului digital. În ultimii ani, buletinul său informativ „Civilization” devenise o sursă apreciată de analize și recomandări culturale și tehnologice.

Mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după anunțul dispariției sale. Un fost coleg a scris: „A plecat dintre noi, fulgerător și discret, Victor Kapra, un profesionist media care a făcut un crez din informația de bună calitate. Am fost colegi la Mediafax și la Ziarul Financiar și i-am simțit prietenia și ajutorul. În ultimii ani buletinul său informativ Civilization era o adevărată plăcere. Victor, mulțumesc și drum senin!”

Un alt apropiat a transmis un mesaj emoționant: „Nu am cuvinte… Și nu o să înțeleg niciodată cum trebuie să plece dintre noi cei mai buni, atât de devreme. Mereu și mereu cei mai buni.”

Moartea lui Victor Kapra reprezintă o pierdere majoră pentru presa românească și pentru întreaga industrie digitală. Prin munca sa, prin proiectele pe care le-a inițiat și prin modul în care a înțeles să promoveze tehnologia, el a lăsat în urmă o moștenire solidă, respectată și greu de egalat.

