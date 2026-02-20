Reacția virală a Shakirei când a văzut un carton cu chipul lui Pique în timpul unui concert. Cei doi s-au despărțit în urmă cu 4 ani

Shakira a fost surprinsă la concertul din San Salvador când a văzut un carton cu imaginea fostului ei partener, Gerard Pique, decorat cu coarne de diavol. Reacția artistei a devenit virală pe rețelele sociale.
Reacția virală a Shakirei când a văzut imaginea lui Pique în timpul concertului ei
Shakira a demonstrat din nou că este o artistă completă, gestionând cu profesionalism un moment neașteptat în timpul concertului său din San Salvador. În timp ce interpreta piesa „Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, cântăreața columbiană a fost surprinsă de un detaliu din public care i-a atras atenția instantaneu: un carton cu chipul fostului său partener, Gerard Piqué, decorat cu coarne de diavol și ochi roșii.
Reacția artistei a fost una sinceră. Într-un clip devenit viral pe rețelele sociale, Shakira poate fi văzută coborând printre fani, zâmbind și salutându-i, până când observă decupajul respectiv. Ochii i se măresc de uimire, iar artista se retrage vizibil șocată. Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă, dar momentul nu a trecut neobservat.
„Unii oameni merg prea departe, este totuși tatăl copiilor ei”, a comentat un utilizator, în timp ce altul a glumit: „Shakira a spus «țineți demonul departe de mine»”. Reacțiile au fost împărțite, dar au subliniat încă o dată impactul profund pe care despărțirea dintre Shakira și Gerard Piqué l-a avut asupra fanilor lor.
Shakira și Gerard Pique s-au despărțit în urmă cu 4 ani
Shakira și fostul fotbalist al Barcelonei au pus capăt relației lor în iunie 2022, după 11 ani împreună. Cei doi au doi copii, Milan, acum în vârstă de 12 ani, și Sasha, de 10 ani.
Conform relatărilor, separarea s-a produs pe fondul unor zvonuri de infidelitate. Ulterior, Piqué a început o relație cu Clara Chia Marti, dar presa spaniolă a anunțat că aceștia s-au despărțit în aprilie 2025, după trei ani de relație.
Despărțirea de Piqué a fost pentru Shakira mai mult decât o schimbare de viață personală; a devenit o sursă de inspirație artistică. Într-un interviu acordat lui Zane Lowe pentru Apple Music, cântăreața a declarat: „Am trecut prin câțiva ani dificili, personal, dar muzica a fost liantul care m-a recompus”.