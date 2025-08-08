Mihaela Bilic, despre laptele vegetal și revenirea la laptele de vacă: „Nu e nevoie să reinventăm roata, este mai simplu să bem lapte”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că, după o perioadă în care laptele vegetal a fost la modă, laptele de vacă reîncepe să câștige teren în rândul consumatorilor. Aceasta precizează că cel care provine de la vacă este mult mai sănătos, având efect probiotic cât și prebiotic.

Mihaela Bilic, despre laptele vegetal

După ce în ultimii ani băuturile vegetale au fost promovate ca fiind o alternativă „sănătoasă” la produsele lactate, consumatorii au început să redescopere laptele de origine animală. Astfel Mihaela Bilic a explicat de ce laptele de vacă revine printre preferințele consumatorilor și de ce trebuie să fie privit ca pe un aliment complet.

„În sfârșit ne întoarcem la lapte!🥳🤩”, a anunțat medicul nutriționist pe pagina sa de Facebook.

Potrivit medicului nutriționist, industria laptelui vegetal a cunoscut o creștere spectaculoasă în ultimul deceniu, atingând o valoare de aproape 20 miliarde de dolari anual.

„Laptele pe bază de plante a fost marele succes al mișcării ce promova consumul alimentelor de origine non-animală. «În ultimii ani a existat o creștere remarcabilă a popularității băuturilor alternative la lapte», declara un purtător de cuvânt al firmei de analiză NIQ. Această creștere a fost alimentată de preocupările legate de sănătate, bunăstarea animalelor și mediu”, a scris Mihaela Bilic.

„Vânzările de “zeamă” de plante nu s-au limitat la o singură generație, Generația Z, Millennials, Generația X și Baby Boomers fiind cu toții deschiși la alternativele lactate. Însă entuziasmul inițial a trecut și tot mai multe semne de întrebare legate de înlocuitorii vegetali ies la iveală”, a subliniat ea.

Medicul nutriționist, despre „renașterea” industriei laptelui de vacă

Mihaela Bilic a remarcat un declin în entuziasmul față de produsele vegetale și renașterea industriei laptelui de vacă: „Prin contrast, industria laptelui de vacă, care se confruntase cu o scădere a cererii, se bucură în prezent de o renaștere”.

„Unul dintre cele mai importante motive este confuzia consumatorilor cu privire la impactul asupra sănătății, ceea ce îi determină să rămână la produsele lactate „originale” ca opțiune mai sigură. Opinia consumatorilor europeni de lapte este că nu ar renunța niciodată complet la consumul de produse lactate, pe motiv că ar pierde nutrienți esențiali din dietă. Mulți consideră că lactatele au un rol important în echilibrul alimentar- 70% dintre părinții francezi sunt îngrijorați în legătură cu creșterea și dezvoltarea optimă a copiilor, în cazul în care ar evita lactatele”, a afirmat aceasta.

De asemenea, interesul pentru controlul glicemiei schimbă perspectiva asupra grăsimilor din lapte.

„Interesul crescut pentru controlul glicemiei începe să aibă un impact major asupra modului în care consumatorii percep produsele lactate și alternativele la lapte- 27% dintre consumatorii din Germania au declarat că au redus consumul la ambele categorii, subliniind nivelul de confuzie legat de produsele lactate și de alternativele vegetale”, spune Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic, despre nivelul de procesare al băuturilor vegetale

În același timp, Mihaela Bilic atrage atenția și asupra nivelului ridicat de procesare al băuturilor vegetale.

„Laptele pe bază de plante s-a confruntat cu reacții negative din cauza nivelului înalt de procesare utilizat în producție. În ianuarie 2022, 45% dintre consumatorii francezi erau de acord că alternativele la lapte erau prea procesate, iar mai recent, 67% dintre consumatorii din Regatul Unit și 52% dintre consumatorii germani au declarat că utilizarea ingredientelor ultra-procesate în alternativele lactate este „descurajantă”. 45% dintre consumatorii germani sunt de acord că produsele lactate sunt mai puțin procesate decât produsele lactate alternative”, a precizat medicul nutriționist.

„Gata cu întrebările și căutările, nu e nevoie să reinventăm roata, este mai simplu să bem lapte! Laptele este singurul aliment cu efect “3 în 1”- are rol prebiotic, probiotic și postbiotic. Conține 87% apă, procente egale de proteine, glucide și grăsimi + toate mineralele de care are nevoie organismul. Laptele este un aliment complet care hrănește și hidratează, iar produsele lactate fermentate echilibrează în mod natural microbiota intestinală. Laptele ne protejează de obezitate și diabet și ne ajută să slăbim mai repede. Și când spunem “lapte”, obligatoriu este de origine animală!”, a subliniat Mihaela Bilic.

