Micul dejun ar trebui să fie cea mai importantă masă a zilei, mai ales pentru cei care merg la muncă și au nevoie de o masă echilibrată, cu proteine și multă energie. Dar mulți dintre noi mâncăm ceva dulce sau un sandvici cu multă pâine și mezeluri. Iar acestea sunt în mod cert alimente pe care nu ar trebui să le consumi la micul dejun.

Alimentele pline de zahăr ne dau energie imediat după micul dejun, ceea ce ne înviorează și ne pregătește pentru o nouă zi de muncă. Dacă nu consumăm cornuri cu ciocolată, chec sau gogoși, probabil mâncăm pe fugă un sandvici cu salam sau un covrig. Nutriționiștii ne atrag atenția că acestea nu sunt deloc cele mai bune alegeri pentru micul dejun. Schimbarea obiceiurilor alimentare se face greu, cu multă voință, mai ales dacă ani de zile ai sărit pentru micul dejun sau l-ai înlocuit cu o gogoașă plină de ciocolată.

Micul dejun, mult mai important pentru sănătate decât ai crede

Majoritatea românilor este obișnuită să considere masa de prânz cea mai importantă masă a zilei. Este masa cu trei feluri de mâncare copioase și sățioase. Cu toate acestea, nutriționiștii consideră că cea mai importantă masă a zilei trebuie să fie micul dejun, chiar dacă nu mănânci decât unul sau două preparate. Prima masă de dimineață este cea care îți oferă energia pentru cea mai importantă și dificilă parte a zilei, când mergi la muncă și depui cel mai mult efort.

În cursul dimineții ne ocupăm de obicei de cele mai importante responsabilități ale zilei, muncim mai cu spor și depunem eforturi mai mari, fie ele fizice sau intelectuale. Micul dejun nu trebuie doar să ne țină de foame până la prânz. El trebuie să ne ofere suficienți nutrienți pentru energie și efort până la orele 13 sau 14 când servim de obicei masa de prânz. După amiaza, se instalează adesea oboseala, o senzație de astenie sau lipsa de chef. De aceea, micul dejun este foarte important pentru prima parte a zilei când trebuie să avem mai multă energie și putere pentru tot ce avem de rezolvat peste zi.

După o lungă pauză în care ne-am odihnit peste noapte, micul dejun trebuie să ne ofere energia și nutrienții necesari pentru buna funcționare a corpului și a creierului, îmbunătățește concentrarea, memoria și performanța cognitivă. În plus, micul dejun luat consecvent la aceeași oră, ajută la menținerea unei greutăți sănătoase, reduce pofta de dulce peste zi și ne ajută să ne formăm obiceiuri alimentare sănătoase pe termen lung.

De aceea, este important să alegi cele mai sănătoase alimente pentru prima masă a zilei și să încerci să eviți alimentele pline de zahăr și grăsimi, pline de făină și carbohidrați.

Cum să alegi cele mai sănătoase variante de mic dejun

Cine nu și-ar dori să se bucure de un mic dejun gustos, sățios și nutritiv, care să-i ofere energie pentru întreaga dimineață? Uneori nu avem timp să îl pregătim, dar putem face un efort să ne trezim mai devreme și să pregătim un mic dejun sănătos.

Iar cele mai sănătoase variante de mic dejun conțin o combinație de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, care te mențin sătul până la prânz, alături de o cantitate moderată de carbohidrați nerafinați pentru un plus de energie rapidă. Din păcate, multe alimente comune pentru micul dejun nu îndeplinesc aceste criterii și vei avea curând senzația de foame, fiind tentată să mănânci ceva rapid și dulce, sau te vei simți balonată și indispusă.

Iată 15 alimente pe care nu ar trebui să le consumi la micul dejun, dar și 10 alternative mai sănătoase și câteva sfaturi și idei despre cum să îți creezi propriile variante de mic dejun sănătos.

Ce nu ar trebui să consumi la micul dejun

Cereale zaharoase sau puternic rafinate

Cerealele pline de zahăr și sărace în proteine vor crește rapid nivelul glicemiei. Acest lucru poate duce la iritabilitate și senzație de foame odată ce insulina — hormonul care reduce glicemia — își face efectul. Nici cerealele neîndulcite nu sunt mai bune. Fulgii de porumb sau tărâțele conțin prea puține proteine, cu doar 2 grame de proteine la o cană de 25 de grame. Cerealele zaharoase sau cele puternic rafinate pot fi consumate ocazional ca un răsfăț, dar nu reprezintă cea mai bună alegere pentru micul dejun de zi cu zi.

Clătitele

În pofida gustului delicios, clătitele conțin doar făină albă rafinată, ouă, unt și mult zahăr, fie că sunt servite cu dulceață sau cremă de ciocolată. Clătitele au un conținut ridicat de calorii, grăsimi și zahăr, dar sunt sărace în proteine și fibre. Te satură rapid, dar senzația nu va dura prea mult. Dacă ești un mare fan al clătitelor, alege variante realizate din cereale integrale sau din ingrediente bogate în nutrienți, precum făina de migdale sau de năut. Le poți combina cu o sursă de proteine la alegere și poți folosi fructele proaspete și crema de brânză dietetică pentru umplutură.

Pâinea prăjită cu unt

Un mic dejun rapid pentru mulți dintre noi este pâinea prăjită cu unt. În câteva secunde, poți obține o gustare crocantă și sărată pentru dimineață. Dar lipsesc toți nutrienții sănătoși. Pâinea cu unt are doar calorii și carbohidrați. O poți îmbunătăți, dacă optezi pentru pâine integrală și adaugi toppinguri bogate în proteine, precum ouă poșate sau piept de pui mărunțit și câteva felii de brânză sau de avocado. Pentru a crește și mai mult aportul nutritiv, adaugă și legume feliate, precum roșii, castraveți sau frunze verzi.

Sucul natural din citrice sau mere

Multă vreme sucurile naturale din portocale sau grepfruit au fost recomandate pentru micul dejun. Ele pot fi considerate mai sănătoase decât sucurile de tip cola. În realitate, și aceste sucuri sunt bogate în zahăr care se absoarbe rapid în sânge, fără fibra din fructe care încetinește absorbția zahărului. În plus, acidul citric poate provoca balonare și dureri gastrice, dacă bei sucurile pe stomacul gol. În timp, ele pot favoriza apariția unei gastrite. Mai bine consumi un fruct întreg, o portocală, o pară sau un măr la micul dejun.

Produsele de patiserie

În mod cert, pentru mulți dintre noi, produsele de patiserie reprezintă un mic dejun ușor de procurat și rapid. Dar conțin foarte mult zahăr și grăsimi procesate, fără fibre și proteine. După o oră ți se face iar foame. Produsele de patiserie, gogoșile, ștrudelele sau merdenelele trebuie să fie gustări ocazionale, în niciun caz mâncarea de bază de dimineață.

Iaurturile cu fructe

Printre numeroasele beneficii ale iaurtului se numără faptul că este o sursă bună de proteine și probiotice. Probioticele sunt bacterii vii care pot îmbunătăți sănătatea digestivă. Totuși, multe tipuri de iaurt sunt încărcate cu zahăr adăugat, ceea ce le face variante mai puțin sănătoase. În plus, multe sortimente populare au fost degresate parțial sau total, ceea ce înseamnă că pot fi mai puțin sățioase decât alternativele integrale.

Pentru o variantă mai sănătoasă, încearcă iaurtul grecesc integral, neîndulcit. Are un conținut mai mare de proteine decât alte tipuri de iaurt și îl poți îndulci ușor după gust. De exemplu, poți adăuga puțină miere, un îndulcitor fără calorii precum stevia sau, și mai bine, fructe proaspete feliate, rase sau zdrobite.

Mezelurile

Omleta este mult mai delicioasă cu felii de salam, iar crenvuștii sau mezelurile ușor condimentate sunt pe gustul tuturor. Aceste produse din carne conțin totuși procente mari de grăsimi hidrogenate, sare și aditivi care pot fi periculoși pentru sănătate. Mare atenție când cumperi mezeluri să nu conțină nitriți, acestea sunt substanțe care atacă ficatul și care pot favoriza apariția unor tipuri de cancer de stomac. Pe de altă parte, conținutul mare de grăsimi și sare din mezeluri poate provoca disconfort, balonare și senzație de greață. Încearcă să cumperi mezeluri de calitate, cu o etichetă pe care poți citi cât mai puține ingrediente și aditivi. Dacă le combini cu pâine integrală și legume proaspete, ele pot fi o alegere bună pentru micul dejun, dar nu este bine să abuzezi de mezeluri.

Micul dejun de tip fast food

În drum spre serviciu, în marile orașe, opțiunile pentru mic dejun sunt foarte variate. Poți alege o salată combinată cu legume, ouă, brânzeturi sau carne de pui, dar mulți dintre noi suntem tentați de micul dejun de tip fast food: sandviciuri cu omlete, rulouri cu șnițele sau burgeri cu brânză. Sunt produse sățioase, dar în realitate sunt făcute din semipreparate pline de grăsimi și sare, pline de aditivi care mențin o culoare și o aromă apetisantă. Poate că dintre toate alimentele pe care nu ar trebui să le consumi la micul dejun, aceste preparate de tip fast food sunt cele mai rele și nesănătoase. Poate că te îmbie cu aroma lor apetisantă, dar multe dintre aceste produse sunt cu adevărat toxice pentru ficat și pentru întregul organism.

Specialitățile din cafea

Pline de zahăr, caramel, frișcă sau lapte din soia modificată genetic, numeroase specialități din cafea reprezintă singurul aliment de la micul dejun pentru unii dintre noi. Este adevărat că o porție mare de cafea plină de lapte, frișcă și zahăr alungă imediat foamea și inhibă nevoia de a mai mânca timp de aproape o oră. Dar ele cresc brusc nivelul glicemiei și conțin frișcă sintetică, plină de grăsimi hidrogenate.

Dacă nu te poți abține de la un frappe sau de la un caramel macchiato, încearcă să le faci acasă din frișcă naturală, cafea de calitate și caramel din zahăr brun și consumă porții mici abia după ce ai mâncat un mic dejun sănătos, cu ouă, legume proaspete și brânzeturi de calitate.

