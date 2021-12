Alimente care scad glicemia. Când sunt necesare în alimentație!

Alimentele procesate și dulciurile ridică nivelul zahărului în sânge și trebuie consumate cu moderație, alături de alimente care scad glicemia. Le poți include în dieta ta chiar dacă nu suferi de diabet.

Cuprins 1 Ce este glicemia și ce rol are în organism

2 Care sunt valorile normale ale glicemiei

3 Alimente care scad glicemia 3.1 Legume care țin glicemia sub control 3.2 Semințe și nuci recomandate când ai probleme cu glicemia 3.3 Ceaiuri din diverse plante

4 Alte alimente care scad glicemia

5 Fructe care scad glicemia în sânge

O dietă sănătoasă include și alimente care scad glicemia, multe fructe și legume, nuci și semințe cu o mulțime de beneficii pentru organism. Aceste alimente sunt recomandate în special persoanelor care suferă de diabet, persoanelor care au un nivel mare al glicemiei în sânge, dar și tuturor celor care vor să ducă o viață cât mai sănătoasă și să își protejeze arterele și inima.

Ce este glicemia și ce rol are în organism

Glicemia reprezintă nivelul de glucoză din sânge, glucoză pe care organismul o preia din alimentele bogate în zahăr, din fructe și cereale și din alimentele care conțin mulți carbohidrați.

Glucoza este o sursă importantă de energie pentru organism. Ea are un rol esențial în funcționarea creierului și a mușchilor. Câtă vreme, glucoza se menține în limite normale, poți consuma dulciuri cu moderație, dar mai ales fructe bogate în glucoză. În cazul în care nivelul zahărului din sânge se apropie de valorile maxime, ar fi bine să consumi mai multe alimente care scad glicemia.

Care sunt valorile normale ale glicemiei

Este indicat să îți faci analizele de sânge cel puțin o dată pe an, chiar de două ori pe an și să urmărești nivelul glicemiei. Iată și valorile care îți arată când scade dramatic sau când crește glicemia și devine o problemă cu consecințe grave.

Sub 73 ml/dl: indică o lipsă acută de glucoză în sânge – hipoglicemie;

Între 73 – 110 mg/dl: se încadrează în valorile normale ale glicemiei;

Între 111 – 126 mg/dl: o valoare care trebuie ținută sub observație de către medic;

Peste 126 mg/dl: o valoare care indică diabet și putem vorbi despre hiperglicemie.

Alimente care scad glicemia

Alimentele care conțin multă vitamina C, mai mulți antioxidanți și o concentrație mai mare de potasiu sunt indicate pentru a ține glicemia sub control. Acestea sunt în general fructe și legume sau ceaiuri din plante recomandate pentru diabetici. Iată ce alimente care scad glicemia poți consuma zilnic, accesibile și la preț, și la cumpărare.

Legume care țin glicemia sub control

Fasolea verde păstăi (fasolea boabe nu este recomandată)

Asparagasul

Morcovii consumați cruzi, nu fierți sau copți

Sparanghelul

Ceapa

Broccoli

Aceste semințe pot fi adăugate în salatele cu legume proaspete și astfel pot fi consumate mai ușor. De asemenea, pot fi adăugate în iaurt degresat sau în kefir.

Semințe de in

Semințe de chia

Semințe de cânepă

Nuci

Alune

Migdale

Arahide crude și unt de arahide

Ceaiuri din diverse plante

Toate ceaiurile recomandate pe lista cu alimente care scad glicemia trebuie pregătite sub formă de infuzie, pentru a beneficia mai mult de proprietățile lor. Sunt ceaiuri care scad nivelul glicemiei și care pot fi folosite în cure de 2 – 3 săptămâni, în funcție și de recomandarea medicului.

Se pot consuma una sau două căni zilnic, fără îndulcitori, aromate cu puțină miere sau cu lămâie și scorțișoară. Se recomandă să fie băute dimineața sau înainte de masa principală a zilei.

Ceai de urzici

Ceai verde

Ceai de ginseng

Ceai de rădăcină de brusture

Ceai de salvie

Ceai de scorțișoară

Infuzie din frunze de nuc

Infuzie din frunze de mesteacăn

Alte alimente care scad glicemia

Aloe vera

Se poate consuma sub formă de suc extras din aloe vera, fără îndulcitori și fără conservanți, cât mai natural și sănătos.

2. Cerealele integrale

Chiar dacă au diverse concentrații de glucide, cerealele integrale sunt bogate în fibre care împiedică absorbția unui nivel prea mare de zahăr în sânge.

3. Păpădia

Poți adăuga frunze fragede de păpădie primăvara în salate. Au un gust amărui, dar ajută la scăderea rapidă a glicemiei, dacă le consumi regulat, zilnic, cel puțin timp de 2 săptămâni.

4. Carnea slabă de pui

Consumă mai des piept de pui și carnea slabă de pe spate sau pulpe, îndepărtează grăsimea dacă este cazul.

5. Carnea de curcan

6. Carnea de vită

7. Lactatele integrale: laptele, iaurtul sau kefirul nu conțin mai mult de 5 gr de glucide.

8. Fulgi de ovăz

9. Fulgi de hrișcă

10. Dovleacul

11. Castravetele amar

Fructe care scad glicemia în sânge

Multe fructe pot fi consumate în siguranță de către persoanele care suferă de diabet sau de către persoanele care au valori mari ale glicemiei. Multe dintre fructele prezentate mai jos ajută la normalizarea concentrației de zahăr din sânge și chiar contribuie la scăderea ei.

Merele

Caută soiuri de mere mai acrișoare și consumă-le cu tot cu coajă, deoarece coaja lor este cea mai sănătoasă și bogată în antioxidanți. Merele au o concentrație mică de glucoză și normalizează nivelul zahărului din sânge.

Perele

Fructe aromate și dulci, perele conțin totuși puțin zahăr și sunt recomandate când vrei să ții nivelul glicemiei sub control. Caută pere verzi, pentru că ele sunt cele mai aromate și puțin dulci.

Portocalele

Consumă frecvent portocale, mai ales în sezonul rece, când ai nevoie de mai multă vitamina C. ca și merele, au un nivel scăzut de glucoză și ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge.

Caisele

Consumă caise proaspete pe timpul verii, când sunt coapte bine. Caisele au doar 4 gr de carbohidrați și un nivel foarte mic de glucoză. Sunt bogate în fibre și vitamina A, sunt delicioase și parfumate.

Fructele de pădure

Un mix din mure, zmeură și afine este un desert excelent, cu un nivel foarte mic de glucoză. Fructele de pădure proaspete sunt bogate în antioxidanți și vitamine și constituie un desert gustos combinate cu iaurt degresat.

Cireșele

Și cireșele sunt fructe recomandate pentru a menține glicemia în limite normale, chiar dacă par foarte dulci. O cană de cireșe are doar 19 gr de carbohidrați, ele sunt bogate în vitamine și antioxidanți, ajută inima și combat inflamațiile din organism.

Kiwi

Acest fruct exotic parfumat este una dintre cele mai bune surse de vitamina C, este bogat în fibre și antioxidanți și are un conținut scăzut de zahăr.

Piersicile

Consumă piersici bine coapte, bogate în vitamina C și A și te vei bucura de un desert sănătos, cu un aport foarte mic de glucide.

Dudele albe

Sunt fructe gustoase și dulci când sunt bine coapte, dar conțin o cantitate mică de glucoză.