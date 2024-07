Ce copii frumoși au Elizabeth Gutierrez si William Levy! Cei doi actori au decis să se despartă după 20 de ani

Elizabeth Gutierrez (45 ani) și William Levy (43 ani) au decis să se despartă după o relație care a durat 20 de ani. Cei doi actori de telenovele au împreună doi copii, Christopher (18 ani) și Kailey (14 ani). Deși s-au mai despărțit în trecut, de fiecare dată au reușit să își rezolve problemele și s-au împăcat. De data aceasta, potrivit actriței, separarea este definitivă și cei doi nu mai formează un cuplu de câteva luni.

Elizabeth Gutierrez și William Levy s-au despărțit

Povestea de iubire dintre Elizabeth Gutierrez și William Levy a ajuns la final. După o relație de 20 de ani și doi copii, cei doi actori de telenovele și-au spus adio, iar blonda s-ar fi mutat deja din casa în care a locuit cu partenerul ei și copiii lor. Motivul separaării ar fi infidelitatea actorului.

În interviul acordat revistei Hola!, Elizabeth a mărturisit că de-a lungul celor 20 de ani în care au fost împreună, ea a luptat întotdeauna pentru bunăstarea familiei sale, dar până la urmă lucrurile nu au ieșit așa cum se aștepta și au decis să meargă pe drumuri separate.

„Întotdeauna am pariat pe relația mea. L-am iubit pe William, nu cred că este un secret că el a fost iubirea vieții mele. Am pariat mereu și am vrut să ne arăt cum suntem. Adică, pentru că am trăit multe dintre acele momente în cei 20 de ani în care am fost împreună”, a afirmat Elizabeth Gutierrez.

„În prezent, nu suntem împreună”, a mărturisit ea.

„Cred că, din partea mea, nu a fost niciodată din lipsă de dragoste, pur și simplu cred că nu sunt aceeași fată care eram acum 20 de ani când m-a cunoscut. Adică, ceea ce ne dorim în acest moment cred că este diferit. Îl voi iubi mereu, îi voi dori întotdeauna tot ce este mai bun și, așa cum am spus mereu, indiferent dacă este cu mine sau nu, vreau să-l văd fericit”, a precizat actrița.

Cum arată și cu ce se ocupă copiii actorilor

După separarea părinților lor, copiii lui Elizabeth Gutierrez și William Levy se pare că și-au ales cu cine vor să locuiască. În prezent, Christopher, în vârstă de 18 ani, stă cu tatăl lui, în timp ce Kailey, de 14 ani, locuiește cu mama sa.

„William face și pe mama și pe tata pentru fiul său, se trezește, îi face de mâncare, are grijă de el, face totul. De asemenea a văzut-o și pe fată, deși locuiește cu mama ei”, a declarat o sursă apropiată fostului cuplu pentru People.

Christopher Levy, s-a născut în martie 2006 și acum are 18 ani. Cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram, joacă pentru echipa de baseball American Heritage Patriots pentru liceul său din Doral, Florida.

Tânărul pare să-și dorească o carieră în baseball, iar timpul liber și-l petrece cu iubita lui sau cu familia sa. Christopher este imaginea tatălui său, având aceleași trăsături ale celebrului actor. Văzându-i împreună este clar pentru oricine că sunt tată și fiu.

Pe de altă parte Kailey s-a născut în martie 2010, anul acesta împlinând 14 ani. Adolescenta, care are peste 890.000 de urmăritori pe Instagram, obișnuiește să distribuie deseori în spațiul online imaigni cu familia sa. Kailey petrece mult timp cu ambii părinți, cel mai recent învățând cum să conducă cu William.

Christopher și Kailey au crescut în principal în lumina reflectoarelor, așa că sunt obișnuiți să se ocupe public de problemele personale. Elizabeth Gutierrez a dezvăluit că amândoi se descurcă bine cu separarea.

„Copiii mei sunt în pace pentru că William este un tată excelent, iar dragostea dintre noi doi nu lipsește, așa că sunt bine și vor fi bine”, a spus Elizabeth.

