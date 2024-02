Cine este soția lui Nelu Vlad, liderul trupei Azur, și cum a început relația lor: „Nu a fost dragoste”. Artistul trăia cu amintirea unei alte iubiri

Cine este soția lui Nelu Vlad. Liderul trupei Azur a fost întotdeauna un soț de nota de 10, chiar dacă, după cum spune el, nu s-a căsătorit din dragoste cu partenera lui de viață. Artistul nu a mers mai departe cu cea de care s-a îndrăgostit la 18 ani și pe care a considerat-o marea lui iubire, apoi nu a mai avut fiorul acela pe care consideră că îl întâlnești o dată în viață.

Relația lui Nelu Vlad cu Maria și căsătoria care a urmat au venit la insistențele mamei lui, care își dorea să îl vadă la casa lui. Chiar dacă au început brusc și într-un mod neașteptat această legătură, cei doi au ajuns să se descopere cu alți ochi pe parcurs.

Cine este soția lui Nelu Vlad. Liderul trupei Azur s-a căsătorit cu Maria, deși era îndrăgostit de altcineva

„Dragostea dintâi nu se uită! Adolescent fiind, am avut o idilă, aveam 18 ani, eram îndrăgostit lulea de o față foarte frumoasă, cu care n-am putut să continui. Pentru mine, chestia asta cu dragostea s-a terminat atunci. Atunci am avut fiorul ăla pe care îl întâlnești o singură dată în viață. A urmat un alt gen de dragoste, cea de cuplu”, a povestit Nelu Vlad la Etno, conform Star popular.

Povestea cu Maria a început când avea 23 de ani și cea care i-a dat viață îl grăbea să se însoare. Nu fost dragoste, spunea Nelu Vlad, ci doar ceva ce urma să se întâmple. A urmărit cu privirea mai multe fete, dar Maria i-a atras cel mai mult atenția.

„La noi, surprinzător, eu zic că nu a fost nicio dragoste. La mine totul a fost ceva care trebuia să se întâmple, adică să mă căsătoresc, iar femeia cu care fac asta să mă ajute să păstrez o căsnicie timp îndelungat. Eram la liceu, la seral, și m-am orientat pur și simplu asupra mai multor fete. M-am hotărât să fac treaba asta pentru că mă bătea mama la cap în fiecare zi: „Ai 23 de ani, alții sunt însurați deja, tu n-ai de gând să te însori?!”, mărturisea Nelu Vlad în emisiunea Folclorul sub lupă.

Cum și-a cunoscut Nelu Vlad soția

După ce a studiat-o cu atenție pe Maria i-a cerut unei colege să îl ajute și să le intermedieze o întâlnire. Ajunși față în față, Nelu Vlad i-a mărturisit ce intenții are, dar Maria nu a fost impresionată. I-a spus că nu îl cunoaște și a decis să își informeze părinții. Aceștia au sfătuit-o să îl cunoască mai bine.

„Am zărit-o pe Maria, am analizat-o cum se mișcă, cum gesticuează, apoi m-am uitat și la celelalte. Și așa mi-am dat seama că este cea mai sinceră, vorbește foarte lejer, este cea mai normală, nu ascunde nimic, este un chip sincer. Și am rugat o colegă să-i spună că vreau să vorbesc cu ea. Ne-am întâlnit imediat și i-am spus: „Stii de ce am vrut eu să ne întâlnim? Că vreau să mă căsătoresc cu tine”. Ea mi-a răspuns că nici nu ne cunoaștem, nu poate așa de-o dată. S-a dus acasă, le-a spus părinților care au spus că nu se poate, mai întâi să ne cunoaștem și noi”, s-a mai confesat artistul, despre prima întâlnire cu cea care avea să-i devină soție.

„Iubirea noastră, așa cum a fost ea, a rezistat”

Sunt de aproape 50 de ani împreună, iar astăzi, când privește în urmă, artistul consideră că a avut fler. Chiar dacă nu i-a unit o mare dragoste, iubirea lor, așa cum a fost, a rezistat timpului. Nelu Vlad și soția lui, Maria, au doi copii împreună, iar de câțiva ani sunt și bunici.

„Am avut garanția flerului meu. Părerea mea e că cine se aseamănă, se adună și am mers la sigur. Când am început relația cu soția mea, am început și cu iubirea aferentă. Și până în ziua de astăzi a fost cel mai bun și cel mai sincer prieten al meu. Nu m-a trădat niciodată. Toți mă întreabă: „Ai iubit-o?”… Se poate întâmplă să iei fată din dragoste și s-o iubești, e posibil și asta, la mine nu s-a întâmplat. Dar, iubirea noastră, așa cum a fost ea, a rezistat”, a mai spus liderul trupei Azur, la Etno TV.

Cum își răsfață Nelu Vlad soția

Gesturile romantice nu lipsesc în povestea lor. Nelu Vlad recunoaște că îi spune cuvinte dulci celei care i-a stat alături în momentele frumoase, dar în cele grele.

„Soției mele îi spun „Te iubesc” și în glumă și din rutină sau o mai laud că e frumoasă. Chiar dacă ea știe că glumesc, tot se simte fericită”, adaugă Nelu Vlad.

Soția artistului a intrat în comă după o intervenție

La un moment dat relația lor a fost greu încercată. Soția solistului de la Azur a intrat în comă după o intervenție chirurgicală și doar o minune a scăpat-o. Atunci, Nelu Vlad a realizat din nou ce înseamnă pentru el Maria.

„Soția mea este un erou de film. A suportat intervenții de nesuportat. A reușit de fiecare dată să renască și să privească către cer, în semn de mulțumire către Cel care a vegheat-o și a readus-o iar printre pământeni. Am trăit momente terifiante de groaza pierderii unicei mele soții, cea mai loială prietenă a existenței mele. Atunci când „a reînviat”, am fost mai fericit decât atunci când ne-am căsătorit. Activitatea mea are la bază înțelegerea ei, a soției mele, Maria”, povestea solistul, conform Click.

Citeşte și: Cine este soția lui Dan Capatos. Momentul care le-a încercat cel mai mult relația: „Nu îmi simțeam mâna”

Citeşte și: Marcela Fota s-a despărțit de iubitul mai tânăr cu 22 de ani?: „A fost o trăire care nu cred că a afectat pe nimeni, dimpotrivă”

Citeşte și: Jean-Paul Belmondo și Ursula Andress, o iubire tulbure. Actorii și-au părăsit partenerii de viață ca să fie împreună

Citeşte și: Cum își cresc Bogdan Ciudoiu și soția sa, Alecsandra, fiica: „Natalia conștientizează că are norocul să facă parte dintr-o familie tânără” / Exclusiv

Diagnosticul primit de Maria și suferința artistului

Soția artistului a fost diagnosticată cu tumoră la creier în urmă cu câțiva ani și a trecut printr-o operație complicată. „Nori negri s-au abătut atunci peste familia mea. Am avut norocul că am dat peste o echipă extraordinară și a scăpat soția mea cu operație la creier. I s-a dat șansa ca acea tumoare să fie beningnă și a scăpat”, a spus Nelu Vlad la Antena Stars.

Foto: Facebook, Star Matinal

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News