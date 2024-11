Raluca Pastramă, lovitură nouă pentru Pepe: „Este un om diabolic. Procesul l-am intentat când el a făcut o faptă penală împotriva uneia dintre fetele noastre!”

Raluca Pastramă a făcut noi declarații despre fostul ei soț, Pepe. Cei doi se află de câteva săptămâni într-un scandal monstru, aruncându-și cuvinte grele unul altuia.

Raluca Pastramă: „Pepe este un diabolic”

Raluca Pastramă și Pepe au divorțat în 2020, după o relație de nouă ani. Ei au împreună două fete – Rosa și Maria – care au rămas cu artistul după divorț. Acum, cei doi se luptă pentru custodia fetelor, Raluca Pastramă dorindu-și să le schimbe domiciliul acestora pentru a nu mai sta cu Pepe.

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Raluca Pastramă a povestit de la ce au pornit neînțelegerile cu privire la custodia fetițelor.

„Pepe este un om foarte calculat, este un om diabolic. Momentul trezirii mele a fost atunci când Pepe a considerat că fetele trebuiesc îndepărtate de mine. Mi-am dat seama că urmează ceva rău. Întotdeauna m-am luptat singură. Și în războiul cu fosta lui soție tot singură m-am luptat.

Citeşte şi: De ce i-a intentat Pepe proces fostei soții, Raluca Pastramă, după divorț: „L-am câștigat”. Au doi copii împreună

Citeşte şi: Pepe, versuri cu subînţeles, după divorţul de Raluca Pastramă: „Nu poţi face familie cu o Pasăre de noapte”

Citeşte şi: Raluca Pastramă, dezvăluiri scandaloase despre felul în care Pepe și-ar crește copiii. „Le manipulează. Omul ăsta e chiar fără scrupule!”

Cea mai mare nedreptate a fost atunci când am fost acuzată că nu am grijă de copiii mei. Vreau ca fetele mele să afle și să știe adevărul. Procesul l-am intentat atunci când el a făcut o faptă penală împotriva uneia dintre fetele noastre, faptă care se pedepsește penal. În războiul ăsta al nostru și în discuțiile astea ale noastre, copiii suferă cel mai tare. În urma partajului, eu i-am cedat tot lui absolut tot, eu am plecat cu mâna în buzunar și am rămas și cu o datorie de 300 și ceva de mii de euro” – i-a povestit Raluca Pastramă lui Teo.

Pepe, despre Raluca: „Eu dacă aș fi vrut să o acuz, o acuzam de mult și în instanță”

Declarațiile Ralucăi vin după ce Pepe a arătat un material video compromițător cu Raluca în emisiunea lui Dan Capatos, în timpul pauzei publicitare.

„Filmarea poate fi povestită, și el o întreabă: ce ai, ești drogată, iar ea spune: puțin așa”, a precizat Dan Capatos atunci.

Artistul spune că este pregătit să lupte împotriva Ralucăi, dar tot ce face acum este să se apere.

„Mie dacă Raluca nu îmi deschidea acest proces, nu știa nimeni nimic și nici ei nu i se întâmpla nimic. Ce v-am arătat eu vouă sunt două-trei filmulețe la nervi. Eu sunt pregătit, e simplu. Eu pe astea le am de foarte mult timp. Eu dacă aș fi vrut să o acuz, o acuzam de mult și în instanță, și public și făceam ce voiam eu, dar nu o acuz. Eu, de fapt, în acest proces mă apăr”, a spus recent Pepe, în emisiunea lui Dan Capatos.

Foto – Facebook / captură video

Urmărește-ne pe Google News