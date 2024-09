De ce i-a intentat Pepe proces fostei soții, Raluca Pastramă, după divorț: „L-am câștigat”. Au doi copii împreună

Pepe a dezvăluit că i-a intentat proces fostei soții, Raluca Pastramă, după ce aceasta din urmă s-a împotrivit mutării fiicelor lor la o altă școală. Artistul are trei copii, două fete din fosta căsnicie cu Raluca, pe Rosa și Maria, și un fiu cu actuala soție, Yasmine Ody, pe Pepe Junior.

Pepe i-a intentat proces fostei soții, Raluca Pastramă

Într-un interviu oferit recent, Pepe (45 de ani) a dezvăluit că i-a intentat proces fostei soții, Raluca Pastramă, deoarece aceasta a refuzat să semneze actele necesare pentru mutarea fiicelor lor, Maria și Rosa, la o altă școală mai apropiată de casa artistului. Fostul cuplu are custodie comună cu domiciului fetelor la artist.

„Fetele locuiesc cu mine, noi suntem o familie formată din Yasi, Pepe Jr., Maria și Rosa. Eu am grijă de fete, le duc la școală, la diverse activități, mă ocup de creșterea lor și sunt zilnic prezent în viața lor. Ele merg la mama lor doar în vizită, sigur că ea le poate vizita oricând, așa cum este normal, dar nu vreau să intru mai mult în acest subiect”, declara Pepe la începutul anului 2023, pentru Viva.ro.

„Nu mi-a dat semnătură”

Având în vedere că Rosa și Maria locuiesc la el, Pepe și-a dorit ca fiicele lui să se mute la o școală privată mai aproape de casă. Potrivit prezentatorului „Te cunosc de undeva”, fata cea mare, Maria, își dorea această schimbare din clasa a VI-a.

„Era nevoie de o școală în apropierea casei și foarte bine cotată. La școala din Colentina au început. Pentru I-IV a fost în regulă. Maria a vrut din clasa a cincea să se mute, dar nu am reușit din clasa a cincea, am reușit din a șasea. Tot la privat. Nu am reușit să o mut că nu puteam singur. Când am zis că vreau să mut fetele în apropierea casei la o școală mai bună nu mi-a dat semnătură. Până la urmă tot nu mi-a dat semnătură. Am deschis proces, dar s-a rezolvat. Nu mi s-a părut penibil nici măcar că am deschis proces și l-am câștigat”, a declarat Pepe, în emisiunea „Un show păcătos”, potrivit Spynews.ro.

Cât costă școala privată pe care o urmează fiicele lui Pepe

Rosa și Maria urmează o școala privată din Capitală cu tarife de 670 de euro per elev pentru programul 08:00 – 14:00, care include și masă, și de 750 de euro pentru programul până la ora 17:00, tot cu masă inclusă.

„Sunt mândru pentru dorința voastră de evoluție și curajul de care ați dat dovadă când ați ales mutarea. Examenele de admitere au fost luate cu succes și argumentele voaste legate de timpul pierdut în trafic până acum, plus luptele și răbdarea în a primi o semnatură timp de un an și jumătate, sunt dovada faptului că sunteți deja mari și știți ce vreți de la viață. Ați reușit, felicitări și mult succes la școală!!! Vă iubește tati!!!”, a scris Pepe în mediul online, în prima zi de școală.

„Inițial nici nu s-a prezentat la proces”

Cântărețul susține că a rugat-o pe fosta lui soție să viziteze școlile, însă aceasta din urmă a refuzat. Unul dintre motivele pentru care Rosa și Maria își doreau această schimbare era pentru a evite timpul foarte îndelungat pe care îl petreceau în fiecare dimineața în trafic în drum spre școală.

„Am deschis procesul, am câștigat. Au fost fetele, au luat examenul, în două zile ea a făcut apel. Nu ai cum. Ea inițial nici nu s-a prezentat la proces. (…) Apoi a venit la apel”, a mai spus Pepe, potrivit sursei citate.

Ce diferență de vârstă este între Pepe și a treia soție

Pepe și Yasmine Ody (30 de ani) formează un cuplu din 16 mai 2021, după o prietenie de mai mulți ani. Prima data s-au întâlnit când Yasmine era un copil, iar Pepe un artist la început de drum. S-au fotografiat împreună și s-au reîntâlnit mult mai târziu în televiziune, unde Yasmine lucra ca make-up artist. Între ei este o diferență de vârstă de 15 ani.

Relația dintre Pepe și Yasmine Ody, acum Pascu, a început după divorțul solistului de a doua soție, Raluca Pastramă, din cauza presupusei infidelități a acesteia. Anterior, între anii 2006 și 2011, Pepe a mai fost căsătorit cu actrița Oana Zăvoranu. În vara anului 2022, Pepe și Yasmine s-au căsătorit civil în secret. Cununia religioasă și nunta au avut loc anul acesta, pe 7 iunie.

La rândul ei, Raluca Pastramă mai are o fetiță, Maryam, alături de Ibrahim Ibru, al doilea soț. Raluca și Ibrahim s-au căsătorit în iunie 2022 și s-au despărțit la începutul anului 2023. Au rămas în relații bune, însă, de dragul fetiței lor.

