Dan Capatos a dezvăluit recent că îl cunoaște pe Călin Georgescu de ani buni. Într-un podcast, prezentatorul TV a povestit despre întâlnirile lor, oferind detalii interesante despre personalitatea candidatului independent care a captat atenția publicului prin ideile sale controversate.

Ce legătură există între Dan Capatos şi Călin Georgescu

În cadrul podcastului iAmNews, Dan Capatos a mărturisit că l-a întâlnit pe Călin Georgescu în câteva ocazii, înainte ca acesta să își anunțe candidatura la președinție. Întâlnirile lor au avut loc într-un context informal, la masa unor prieteni comuni.

„Eu am mâncat de vreo trei ori cu el, așa că îl cunosc de mulți ani, prin prisma faptului că sunt foarte bun prieten cu un tip care este bun prieten al lui și probabil că se vor afla și alte amănunte. El e fix așa cum îl știau cei care îl știau până să intre în turul doi. Se vor spune multe despre el. Sunt convins că, de acum înainte, toată România o să-l cunoască, într-un fel sau altul. Fiecare își va face o impresie despre el. Însă cei puțini care l-au cunoscut sau care l-au urmărit sau care au crezut în el – habar n-am câți au fost – cred că au această teorie, pe care mi-a produs-o și mie. (…)

Nu știu ce idei are, că în trei-două întâlniri la câte o oră-două, într-o masă mai largă, nu mi-am făcut o impresie despre el. Și nici nu l-am căutat, pentru că mi s-a părut un excentric. Mi s-a părut un excentric în idei. „Noi suntem, domne, foarte multe idei’. Eu sunt nepot de preot, dar n-am… Nu am genul ăsta de „Crede și nu cerceta’. Da, și „Întoarce și obrazul celălalt”, a declarat Dan Capatos în podcastul iAmNews.

Deși inițial i s-au părut neobișnuite unele dintre teoriile promovate de Călin Georgescu, jurnalistul a remarcat că acestea nu sunt deranjante sau periculoase. În opinia sa, candidatul prezidențial nu are un discurs radical, ci mai degrabă unul cu un echilibru între tradiționalism și pragmatism.

„Are magnetism și carismă”

Un aspect pe care Dan Capatos l-a subliniat în mod special a fost magnetismul personal și carisma lui Călin Georgescu. Aceste calități îl diferențiază, în opinia sa, de alte figuri politice din ultimul deceniu.

În opinia celebrului prezentator TV, viitorul politic al lui Călin Georgescu depinde în mare măsură de echipa sa de consilieri. Jurnalistul consideră că inteligența și carisma acestuia sunt atuuri puternice, dar că succesul său pe termen lung va necesita un echilibru între idei inovatoare și pragmatism politic.

„Nu vreau să creadă cineva că sunt neapărat adeptul lui, că poate crede cineva că facem acum reclamă. L-am cunoscut ca pe un tip… Mi se pare inteligent, are o capacitate ca pastorii ăia de la televiziunile americane, „touch the screen, touch the screen’. Are un magnetism, are o carismă. Ceea ce a lipsit cel puțin în ultimii 10 ani celor care ne-au condus. Comparativ cu ce am avut noi până acum, e clar super carismatic. Inteligența îl ajută să rostogolească idei. Totuși, nu știu cât de profund poate fi dacă îl iei aplicat la bani mărunți cu niște specialiști pe fiecare domeniu în parte. Dar nu e neapărat treaba președintelui să le știe pe toate. Asta o poate regla din consilieri.

Și el, și Elena Lasconi deopotrivă, sunt convins că au mari carențe în multe zone. Dar, repet, nu este o problemă, o pot rezolva.În niciun caz nu cred că este omul care să vrea cu tot dinadinsul să ne predea rușilor, să fie ăla care să ne bage în război cu americanii, să ne facă să renunțăm la NATO și la UE. Eu mai degrabă cred că el ar încerca să fie un fel de Orban al ungurilor, dar pentru România. Adică, „hai să o mai ardem un pic și pe interesul nostru’. Nu însemnând că trebuie să le tragem la românești americanilor și UE-ului. Dar „hai să nu ne mai lăsăm chiar la orice”, a adăugat Capatos.

Călin Georgescu, comparat cu Viktor Orban

Deși evită să-și exprime sprijinul clar pentru Georgescu, Dan Capatos vede în acesta un potențial lider care ar putea aplica strategii similare cu cele ale premierului maghiar Viktor Orban.

„Cred că, dacă ar fi să urmeze un model, ar încerca să fie un fel de Orban al ungurilor, dar pentru România. Adică, hai să o mai ardem un pic și pe interesul nostru. Asta nu înseamnă că ne ducem la ruși sau că ieșim din NATO, dar nici să ne lăsăm chiar la orice de la Vest”, a mai spus acesta.

Ce a spus Dan Capatos despre ideile controversate ale lui Georgescu

Jurnalistul a recunoscut că unele dintre ideile lui Călin Georgescu i-au adus aminte de scriitorul Pavel Coruț, cunoscut pentru teoriile sale conspiraționiste. Totuși, Dan Capatos a fost clar în privința faptului că nu este adeptul unor astfel de viziuni.

„Eu i-am spus: Bă, mânca-ți-aș gura, tu ești Pavel Coruț al vremurilor noastre. Nu cred că suntem miezul lumii sau că avem un destin special. Dar, chiar și așa, Călin Georgescu nu pare genul care să deraieze complet în teorii extreme”, a mai spus Capatos.

