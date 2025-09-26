Ce i-a spus Eva Maria, fiica Elenei Udrea, acesteia după eliberarea din închisoare. Confesiunile care au emoționat-o profund: „Și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în…”

Ce i-a spus Eva Maria, fiica Elenei Udrea, acesteia după eliberarea din închisoare. Confesiunile care au emoționat-o profund. Întâlnirea lor a fost una plină de lacrimi și vorbe încărcate de mult dor. Eva Maria i-a mărturisit mamei, printr-o poveste simplă, cum i-a lipsit prezența ei și cât de mult a așteptat să o vadă.

După mai mulți ani de despărțire, reîntâlnirea dintre Elena Udrea și fiica ei, Eva Maria, a fost încărcată de emoție. Dorul s-a simțit în fiecare cuvânt, iar mărturisirile fetiței au adus lacrimi în ochii mamei sale. Iată ce i-a spus după eliberarea din închisoare!

Ce i-a spus Eva Maria, fiica Elenei Udrea, acesteia după eliberarea din închisoare

După ce Elena Udrea a ieșit din închisoare, prima întâlnire cu fiica ei, Eva Maria, a fost plină de emoție. Cele două au stat de vorbă mult, iar micuța i-a mărturisit mamei sale câteva lucruri care au atins-o profund.

Eva Maria i-a vorbit fostei ministre, într-un mod delicat, despre cum a simțit fiecare zi în care nu a venit să o vadă, deoarece se afla în penitenciar. Confesiunile fiicei sale au emoționat-o profund pe fosta politiciană.

„Cumva ea presupunea că voi veni. Însă, de foarte multe ori i s-a sugerat că voi veni, că așa am crezut și nu se întâmpla. În ziua aia se aștepta să fie o zi în care eu să vin, dar deja era 18:00, nu se întâmplase, probabil că se gândea că e încă o zi în care mama ar fi putut să vină și nu a venit. Încă o dezamăgire. Ea mi-a povestit după aceea, folosește ocaziile în care noi spunem povești pentru ca ea să îmi spună lucruri pe care nu mi le spune direct, ci din perspectiva unei povești despre altcineva.

Mi-a zis că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare. Eu nu mi-am amintit că în seara aia a plouat, ea și-a amintit perfect momentul. Că a venit tăticul să o ia acasă și când a ajuns acasă mămica venise. Ea și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în orele acelea până a ajuns acasă”, a declarat fosta politiciană la „Știrile Antena Stars”, conform spynews.ro.

Fosta politiciană a pregătit cadouri pentru fiica ei cât timp era în închisoare

Pe tot parcursul celor anilor de detenție, Elena Udrea și-a dorit cel mai mult să își reîntâlnească fiica. În fiecare an, fosta ministră a pregătit un dar pentru ziua de naștere a Evei Maria, sperând să i-l ofere atunci când va fi posibil.

„În fiecare an îi tot dădeam câte un pisic. Acolo erau tot felul de animale (n.r.: în închisoare). Primea niște pisicuți. O dată unul, apoi doi. Se nășteau acolo și îi luam, chiar era indicat ca cineva să îi adopte”, a mai adăugat ea.

Elena Udrea a fost eliberată ieri din închisoare pe 17 iulie

Elena Udrea a ieșit din închisoare înainte de termen, după ce instanța din Prahova a luat o hotărâre definitivă pe data de 17 iulie 2025. Cererea DNA Ploiești a fost respinsă, astfel fiind menținută decizia de eliberare a fostei politiciene.

Fostul ministru al Turismului a stat mai mult de trei ani în închisoarea de la Târgșor.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

