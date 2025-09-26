Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală. Decizia instanței

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare, fiind găsit vinovat de implicare într-o conspirație privind deturnarea unor sume considerabile din fondurile aparținând fostului lider libian Muammar Gaddafi.

Nicolas Sarkozy, condamnat pentru conspirație criminală

După o prezentare detaliată a hotărârii sale de joi, instanța l-a condamnat pe Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare „cu efect amânat”, interzicerea imediată timp de cinci ani de a ocupa orice funcție publică și o amendă de 100.000 de euro.

Un tribunal din Paris l-a condamnat joi pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală, într-un dosar în care a fost judecat pentru presupusa acceptare de finanțare ilegală a campaniei electorale din partea regimului liderului libian Muammar Gaddafi, pentru a-și asigura victoria în alegerile din 2007, notează Euronews.

Acuzarea de conspirație criminală se referă la implicarea sa într-un grup care a comis fapte de corupție între 2005 și 2007, potrivit instanței.

Sentința de închisoare are „efect amânat”, ceea ce înseamnă că Sarkozy nu trebuie să înceapă executarea pedepsei imediat.

Instanța l-a achitat pe Sarkozy de acuzațiile de corupție pasivă, deturnare de fonduri publice libiene și finanțare ilegală a campaniei electorale. Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, care a fost președinte al Franței între 2007 și 2012, poate face apel împotriva verdictului. De asemenea, ar putea solicita eliberarea condiționată, având în vedere vârsta sa.

Totuși, legislația franceză prevede că trebuie să fie convocat în termen de o lună de către Parchet, care îi va comunica data încarcerării. Orice apel nu suspendă această măsură.

Sarkozy, primul fost șef de stat francez condamnat pentru o infracțiune de asemenea gravitate

Hotărârea tribunalului din Paris îl transformă pe Sarkozy în primul fost șef de stat francez condamnat pentru o infracțiune de asemenea gravitate.

Procurorii l-au acuzat pe Sarkozy că ar fi încheiat un acord cu Gaddafi în schimbul finanțării campaniei, sugerând că a contribuit la reabilitarea imaginii internaționale a Libiei și a promis indulgență pentru cumnatul lui Gaddafi, Abdallah Senoussi, condamnat în Franța pentru atentatul asupra unui avion în 1988, soldat cu 270 de victime.

În timpul procesului care a durat trei luni, judecătorii au analizat probe ce includeau călătorii la Tripoli, transferuri de bani prin conturi offshore și afirmații conform cărora guvernul lui Sarkozy l-ar fi protejat și sprijinit pe fostul șef de cabinet al lui Gaddafi, Bechir Saleh. De asemenea, au fost examinate circumstanțele suspecte ale morții unui ministru libian al petrolului, ale cărui note menționau plăți „pentru Sarkozy”.

Sarkozy a negat constant orice faptă ilegală, susținând că nu există „nici măcar o fărâmă de dovadă” care să lege fondurile libiene de campania sa. Avocații săi au argumentat că dosarul se bazează pe documente și mărturii nesigure.

Acest caz se adaugă la problemele juridice tot mai numeroase ale lui Sarkozy. El a fost deja condamnat în alte două dosare: „Afacerea Bygmalion”, privind cheltuielile din campania prezidențială din 2012, și așa-numitul „caz Bismuth”, legat de corupție și trafic de influență.

Între lunile ianuarie și mai, fostul președinte a fost obligat să poarte o brățară electronică la gleznă, o sancțiune fără precedent pentru un fost șef de stat. El a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Dosarul implică și alți 11 co-inculpați, printre care trei foști miniștri.

