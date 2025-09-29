Elena Udrea, apariție spectaculoasă pe străzile din București, cu un accesoriu vestimentar de peste 20.000 de euro. Cum a fost fotografiată

După mai bine de trei ani petrecuți în Penitenciarul Târgșor, Elena Udrea revine în spațiul public cu o apariție care atrage atenția. Fosta ministră a Turismului, eliberată condiționat pe 17 iulie 2025, pare să-și fi lăsat în urmă trecutul politic și judiciar, conturând o nouă imagine – una sofisticată, dar la fel de comentată.

O apariție studiată: eleganță și lux în centrul Bucureștiului

Recent, paparazzi au surprins-o pe Elena Udrea pe străzile Capitalei, într-o ținută office impecabilă. Pantaloni negri, vestă asortată și un blazer alb fără mâneci au compus un look sobru, dar rafinat. Pantofii stiletto și ochelarii de soare au completat apariția, însă piesa centrală a fost geanta Louis Vuitton Capucines – un model exclusivist, recunoscut pentru prețul său exorbitant.

Potrivit informațiilor publicate de Cancan.ro, varianta mini a acestei genți pornește de la aproximativ 18.000 de euro, iar dimensiunea standard poate depăși 20.000 de euro. Nu este prima dată când Udrea afișează astfel de accesorii de lux – detaliu remarcat chiar și în dosarele DNA din trecut, unde stilul său extravagant a fost adesea menționat. Vezi AICI cele mai recente imagini cu Udrea și geanta exotică.

Elena Udrea vrea să se angajeze

În afara scenei politice, Elena Udrea își îndreaptă atenția către un domeniu care valorifică experiențele personale și dorința de implicare socială. Fosta ministră urmează să se alăture unei asociații dedicate apărării drepturilor omului și sprijinirii reintegrării persoanelor care au trecut prin detenție.

„Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine”, a spus Udrea, acum câteva săptămâni.

În afara preocupărilor profesionale, Elena Udrea pare să-și fi regăsit echilibrul în viața de familie, asumând cu profundă responsabilitate rolul de mamă. Fiica sa, Eva, a resimțit intens absența mamei în perioada de detenție, iar Udrea recunoaște că durerea provocată copilului a fost cea mai grea povară din acești ani. Relația dintre cele două s-a întărit vizibil, iar Elena Udrea pare hotărâtă să-și dedice timpul și energia familiei, lăsând în urmă orice context care ar putea să o îndepărteze de cei dragi.

„Cel mai greu mi-a fost să știu cat de mult suferă fetița mea! Eu am trecut peste orice greutate, suferința greu de îndurat era însă cea pentru drama Evei, pe care am lăsat-o la doar trei ani fără mamă. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin așa ceva! Gândul la ea îmi sfâșia sufletul!” – a mai spus ea, potrivit sursei amintite anterior.

