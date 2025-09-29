  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Elena Udrea, apariție spectaculoasă pe străzile din București, cu un accesoriu vestimentar de peste 20.000 de euro. Cum a fost fotografiată

Elena Udrea, apariție spectaculoasă pe străzile din București, cu un accesoriu vestimentar de peste 20.000 de euro. Cum a fost fotografiată

Elena Udrea, apariție spectaculoasă pe străzile din București, cu un accesoriu vestimentar de peste 20.000 de euro. Cum a fost fotografiată
Raluca Vițu
.  Actualizat 29.09.2025, 15:16

După mai bine de trei ani petrecuți în Penitenciarul Târgșor, Elena Udrea revine în spațiul public cu o apariție care atrage atenția. Fosta ministră a Turismului, eliberată condiționat pe 17 iulie 2025, pare să-și fi lăsat în urmă trecutul politic și judiciar, conturând o nouă imagine – una sofisticată, dar la fel de comentată.

O apariție studiată: eleganță și lux în centrul Bucureștiului

Recent, paparazzi au surprins-o pe Elena Udrea pe străzile Capitalei, într-o ținută office impecabilă. Pantaloni negri, vestă asortată și un blazer alb fără mâneci au compus un look sobru, dar rafinat. Pantofii stiletto și ochelarii de soare au completat apariția, însă piesa centrală a fost geanta Louis Vuitton Capucines – un model exclusivist, recunoscut pentru prețul său exorbitant.

Potrivit informațiilor publicate de Cancan.ro, varianta mini a acestei genți pornește de la aproximativ 18.000 de euro, iar dimensiunea standard poate depăși 20.000 de euro. Nu este prima dată când Udrea afișează astfel de accesorii de lux – detaliu remarcat chiar și în dosarele DNA din trecut, unde stilul său extravagant a fost adesea menționat. Vezi AICI cele mai recente imagini cu Udrea și geanta exotică.

Elena Udrea vrea să se angajeze

În afara scenei politice, Elena Udrea își îndreaptă atenția către un domeniu care valorifică experiențele personale și dorința de implicare socială. Fosta ministră urmează să se alăture unei asociații dedicate apărării drepturilor omului și sprijinirii reintegrării persoanelor care au trecut prin detenție.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Recomandarea zilei

„Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine”, a spus Udrea, acum câteva săptămâni.

Citeşte şi: Ce i-a spus Eva Maria, fiica Elenei Udrea, acesteia după eliberarea din închisoare. Confesiunile care au emoționat-o profund: „Și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în…”

Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Elena Udrea rupe tăcerea despre „statul paralel” și numele grele din politica românească. „Am fost o victimă a sistemului Coldea!” Ce spune despre Traian Băsescu și Laura Codruța Kovesi

Citeşte şi: Elena Udrea, surprinsă împreună cu fiica ei în drum spre școală. Apariția ei a atras toate privirile. Cum a fost fotografiată

Citeşte şi: Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Imagini de la aniversarea Evei Maria: „Izvorul meu de putere”

În afara preocupărilor profesionale, Elena Udrea pare să-și fi regăsit echilibrul în viața de familie, asumând cu profundă responsabilitate rolul de mamă. Fiica sa, Eva, a resimțit intens absența mamei în perioada de detenție, iar Udrea recunoaște că durerea provocată copilului a fost cea mai grea povară din acești ani. Relația dintre cele două s-a întărit vizibil, iar Elena Udrea pare hotărâtă să-și dedice timpul și energia familiei, lăsând în urmă orice context care ar putea să o îndepărteze de cei dragi.

„Cel mai greu mi-a fost să știu cat de mult suferă fetița mea! Eu am trecut peste orice greutate, suferința greu de îndurat era însă cea pentru drama Evei, pe care am lăsat-o la doar trei ani fără mamă. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin așa ceva! Gândul la ea îmi sfâșia sufletul!” – a mai spus ea, potrivit sursei amintite anterior.

Foto – Facebook / arhivă

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Rețeta specială a lui David Beckham pentru gemul de prune. De ce adaugă rom în „Beckjam”
Rețeta specială a lui David Beckham pentru gemul de prune. De ce adaugă rom în „Beckjam”
Fanatik
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI
GSP.ro
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Click.ro
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
TV Mania
Cum arată acum Heather Locklear. Fanii nu și-au putut lua ochii de la ea după ultima apariție. Actrița din „Melrose Place” s-a reinventat
Cum arată acum Heather Locklear. Fanii nu și-au putut lua ochii de la ea după ultima apariție. Actrița din „Melrose Place” s-a reinventat
Redactia.ro
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Citește și...
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
Cum arată Dana Săvuică la 55 de ani, după ultima intervenție estetică suferită. Ce sfat oferă femeilor
Florin Dumitrescu spune că această rețetă a copilăriei i se pare dezgustătoare: „Le urăsc. Ceva rău” / Exclusiv
Cristina Ich, amenințată cu moartea prin e-mailuri. Vedeta a mers la poliție: „Am depus plângere”
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată Dana Săvuică la 55 de ani, după ultima intervenție estetică suferită. Ce sfat oferă femeilor
Cum arată Dana Săvuică la 55 de ani, după ultima intervenție estetică suferită. Ce sfat oferă femeilor
Florin Dumitrescu spune că această rețetă a copilăriei i se pare dezgustătoare: „Le urăsc. Ceva rău” / Exclusiv
Florin Dumitrescu spune că această rețetă a copilăriei i se pare dezgustătoare: „Le urăsc. Ceva rău” / Exclusiv
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Gata, e oficial! Ilie Bolojan, prima apariție romantică alături de iubita sa. Bruneta cu gropițe radiază la brațul premierului. Unde s-au afișat, la patru ace
Gata, e oficial! Ilie Bolojan, prima apariție romantică alături de iubita sa. Bruneta cu gropițe radiază la brațul premierului. Unde s-au afișat, la patru ace
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Elle
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Delia încă din adolescență. Artista a cerut ajutorul fanilor: „Am asta de la 15 ani, adică e genetică...”
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Delia încă din adolescență. Artista a cerut ajutorul fanilor: „Am asta de la 15 ani, adică e genetică...”
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Meryl Streep, apariție spectaculoasă în rolul Mirandei Priestly. Actrița a atras toate privirile la Milano Fashion Week cu ținuta ei, dar mai ales cu imaginile din culise. FOTO
Meryl Streep, apariție spectaculoasă în rolul Mirandei Priestly. Actrița a atras toate privirile la Milano Fashion Week cu ținuta ei, dar mai ales cu imaginile din culise. FOTO
DailyBusiness.ro
Cât a plătit un turist român pentru un cannoli în Veneția. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota de plată
Cât a plătit un turist român pentru un cannoli în Veneția. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota de plată
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
A1.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Zodii care primesc cele mai bune vești în octombrie. Universul are surprize uriașe pentru ele!
Zodii care primesc cele mai bune vești în octombrie. Universul are surprize uriașe pentru ele!
Cristina Ich, amenințată cu moartea prin e-mailuri. Vedeta a mers la poliție: „Am depus plângere”
Cristina Ich, amenințată cu moartea prin e-mailuri. Vedeta a mers la poliție: „Am depus plângere”
Oana Lis, mesaj emoționant după moartea jurnalistei Ioana Popescu. Cele două s-au întâlnit recent: „Ultima poză pe care o am cu ea”
Oana Lis, mesaj emoționant după moartea jurnalistei Ioana Popescu. Cele două s-au întâlnit recent: „Ultima poză pe care o am cu ea”
Cine este și cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple. "Ne-am jurat iubire veșnică în urmă cu 15 ani!"
Cine este și cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple. "Ne-am jurat iubire veșnică în urmă cu 15 ani!"
Observator News
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ilie Bolojan si-a scos iubita în lume pentru prima dată de când este premier. Cum arată partenera de viața a președintelui PNL
Ilie Bolojan si-a scos iubita în lume pentru prima dată de când este premier. Cum arată partenera de viața a președintelui PNL
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
CASS 2025. CNAS explică ce se întâmplă cu persoanele fără venituri și cu serviciile medicale
CASS 2025. CNAS explică ce se întâmplă cu persoanele fără venituri și cu serviciile medicale
Dolj devine județ pilot pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar în România
Dolj devine județ pilot pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar în România
Descoperire medicală incredibilă. Tratament pentru boală terminală incurabilă, descoperit pentru prima dată în istorie
Descoperire medicală incredibilă. Tratament pentru boală terminală incurabilă, descoperit pentru prima dată în istorie
Boala care a răpus-o pe Ioana Popescu la doar 45 de ani. Medicii nu au putut face nimic pentru ea
Boala care a răpus-o pe Ioana Popescu la doar 45 de ani. Medicii nu au putut face nimic pentru ea
TV Mania
Cum arată acum Heather Locklear. Fanii nu și-au putut lua ochii de la ea după ultima apariție. Actrița din „Melrose Place” s-a reinventat
Cum arată acum Heather Locklear. Fanii nu și-au putut lua ochii de la ea după ultima apariție. Actrița din „Melrose Place” s-a reinventat
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton