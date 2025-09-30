Ce pensie are Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea. Afaceristul nu primește toată pensia pe card

Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, a dezvăluit ce pensie încasează lunar de la statul român și de ce nu ia toți banii pe card. Afaceristul a dezvăluit ce sumă primește în fiecare lună.

Dorin Cocoș ia mai puțin de jumătate de pensie pe lună

Fostul soț al Elenei Udrea a dezvăluit ce pensie obține de la statul român după 44 de ani de muncă, dar și de ce nu ia toată suma pe card. Afaceristul are proprire din cauza unuia dintre oamenii implicați în dosarul ANRP.

El a spus că se declară un om mulțumit și că a trecut peste toate problemele cu legea. El a dezvăluit că are o pensie de 4.500 de lei, dar îi intră pe card doar 2.000 de lei, pentru că restul îi reține Fiscul.

„Am copii, sunt bine, mi-e bine. Am și pensie acuma, sunt pensionar, dar din cauza lui Stelu, 33% din pensie îmi ia ANAF, că mai am datorii la ANRP. Am 4.500 de lei pensie, dar nu iau decât 2.000. Pot să arăt fluturașul. După 44 de ani de muncă poate statul să îmi dea mai mult?”, a declarat Dorin Cocoș, invitat în emisiunea lui Dan Diaconescu.

Citește și: Ce spune Elena Udrea despre divorţul de Dorin Cocoş

El are de suferit după ancheta DNA în care a fost implicat alături de mai multe persoane importante din România. Dosarul ANRP a fost unul extrem de mediatizat și a ținut mulți ani. Procurorii au descoperit în cadrul anchetei că mai multe terenuri erau supraevaluate, iar despăgubirile se ridicau la zeci de milioane de euro.

De ce a divorțat Dorin Cocoș de Elena Udrea

Dorin Cocoș a divorțat de Elena Udrea după mai mulți ani de căsnicie. El a spus că și-a dorit să o „trezească la realitate” pe fosta soție. Elena Udrea a avut și ea probleme cu legea și a fost în închisoare până recent.

Citește și: Dorin Cocoș încă mai ține legătura cu Elena Udrea. „Vorbesc cu ea din pușcărie. E veselă, râde!”

„Unul din motivele divorțului ăsta a fost: eu voiam să fac copii, iar ea nu vedea decât politică, iar eu voiam familie. Ea voia să fie președinta României. Eu am sperat ca acel divorț să o trezească puțin. De unde? Tot înainte, până la capăt, cu stângul pe tobă, știi cum se zice”, a adăugat Cocoș.

Elena Udrea a fost eliberată condiționat din închisoare după trei ani și zece luni. Ea a fost condamnată în dosarul Gala Bute.

Urmărește-ne pe Google News