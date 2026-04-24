Raluca Turcan critică PSD pentru că „toacă ultima fărâmă de credibilitate” a CCR: „Ca să iasă din fundătura politică în care s-au băgat singuri”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Raluca Turcan critică PSD pentru sesizarea Curții Constituționale, numind-o o „mișcare disperată”. Deputatul PNL susține că PSD degradează credibilitatea CCR, folosind-o ca pe un instrument politic.

Raluca Turcan critică PSD că „toacă ultima fărâmă de credibilitate” a CCR

Criza politică recentă din România agită apele, iar ultimele mișcări ale PSD au stârnit valuri de reacții. Deputata PNL Raluca Turcan a descris drept o „mișcare disperată” decizia Partidului Social Democrat de a sesiza Curtea Constituțională în legătură cu situația actuală a guvernului. Potrivit Stirileprotv.ro, PSD încearcă să stabilească dacă Executivul condus de Ilie Bolojan mai are legitimitate după ce partidul a pierdut sprijinul principalului său aliat din coaliție.

Mișcarea disperată a PSD, criticată de PNL

Raluca Turcan a adus acuzații dure la adresa PSD, susținând că prin acest demers „toacă ultima fărâmă de credibilitate” a Curții Constituționale a României (CCR).

„Înțeleg că cea mai nouă «soluție» găsită de PSD ca să iasă din fundătura politică în care s-au băgat singuri este să trimită o sesizare la Curtea Constituțională. Să ne lămurim, zic ei, ce se întâmplă după cele 45 de zile de interimat: adică se prelungește mandatul guvernului condus de Ilie Bolojan cu alte 45 de zile sau trebuie să meargă în Parlament la vot? Nu vi se pare interesant că apelează tocmai la un CCR despre care toată lumea știe că este în buzunarul PSD prin judecătorii aflați în siajul lor? Această mișcare disperată arată că PSD duce CCR într-un joc de partid și toacă inclusiv ultima fărâmă de credibilitate a acestei instituții”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Demisii în bloc și un nou plan pentru PSD

Mișcarea vine după ce șase miniștri PSD și vicepremierul Marian Neacșu și-au dat demisia din guvernul Bolojan pe 23 aprilie 2026. PSD a anunțat că este pregătit să participe la formarea unui nou cabinet pro-european, însă a ales să se adreseze CCR pentru a câștiga timp și a-și redefini strategia politică.

Turcan nu s-a sfiit să critice această abordare, acuzând partidul că „nu are nicio reținere să folosească instituții fundamentale ale statului ca pe niște instrumente politice”. Ea a reamintit un episod controversat legat de pensiile speciale, când, potrivit acesteia, PSD ar fi influențat deciziile CCR: „CCR a tergiversat luni de zile o decizie, invocând motive care de care mai hilare, până când PSD și-a «sunat» judecătorii și le-a zis «ok, puteți da undă verde acum». Și au dat”.

Experții constituționali resping ideea PSD

Pe de altă parte, doi foști membri ai CCR, Augustin Zegrean și Tudorel Toader, au subliniat că instituția nu oferă consultanță juridică, ci doar soluționează conflicte constituționale bine definite. „Curtea nu dă consultații”, a declarat Zegrean, iar Toader a întărit ideea, considerând că sesizarea PSD nu poate clarifica o astfel de criză politică.

O strategie pentru a ocoli Parlamentul?

În opinia Ralucăi Turcan, strategia PSD de a apela la CCR are un scop clar: evitarea unei moțiuni de cenzură. „PSD a înțeles că nu se poate baza nici măcar pe propriii parlamentari să voteze moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, darămite pe alte partide! Așa că încearcă să mute jocul din Parlament în altă parte, adică unde cred ei că au mai mult control”, a concluzionat deputata PNL.

Rămâne de văzut cum se va desfășura acest nou episod politic tensionat și ce decizie va lua CCR în fața acestei sesizări.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News