Ilie Bolojan a răspuns criticilor legate de măsurile guvernamentale care au afectat și persoanele cu dizabilități.

Cum a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat de ce a tăiat ajutoarele pentru persoanele cu handicap

Ilie Bolojan a declarat pe 24 aprilie, la Europa FM, că ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități nu au fost tăiate, ci doar ajustate. Premierul susține că măsura a fost necesară pentru echilibrarea bugetului național.

Într-un moment de instabilitate politică, amplificat de retragerea miniștrilor PSD din Guvern, Bolojan a declarat că situația economică dificilă a impus decizii nepopulare, dar necesare.

„Este un moment dificil din punctul de vedere al stabilității politice, pentru că, în afara crizelor pe care le avem – deficitul, cheltuielile mai mari decât ne putem permite, stagnarea economiei europene care inevitabil ne afectează și pe noi, războiul din Golf care a scumpit prețurile la carburanți – mai avem și această criză guvernamentală care afectează performanța Guvernului”, a explicat premierul în cadrul emisiunii.

Tot el a adăugat că „în calitate de premier trebuie să asigur funcționarea Guvernului și să fac ce ține de mine pentru a trece România prin această situație”.

Citește și: George Simion, derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan: „Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic”

„Fiecare casă din România are nevoie de apă, canalizare, asfalt”

Întrebat despre reducerea ajutoarelor pentru persoanele cu dizabilități, Bolojan a infirmat categoric acest lucru, clarificând că modificările aduse de Guvern au fost necesare pentru a reechilibra un sistem dezechilibrat.

„Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități nu au fost tăiate. Dar, atunci când am introdus și am extins plata CASS pentru cetățenii români, pentru că aveam 6,3 milioane de plătitori și 16,5 milioane de beneficiari, și nu mai putea funcționa sistemul, persoanele cu dizabilități au rămas exceptate”, a spus el.

Totuși, premierul a menționat schimbările privind impozitul pe proprietăți, care au generat controverse. „Erau scutite de impozitul pe proprietăți în totalitate și, într-adevăr, acum s-a introdus o plată a impozitului pe proprietate care are câteva reduceri: cei cu handicap grav – 50%, cei cu handicap accentuat – 25%.” Aceste contribuții, a explicat Bolojan, sunt esențiale pentru bugetele locale, necesare pentru infrastructură și servicii de bază, precum apă, canalizare sau asfalt.

„Dar aceasta este o contribuție la bugetul local, pentru că fiecare casă din România are nevoie de apă, canalizare, asfalt”, a conchis Ilie Bolojan.

Foto: Profimediaimages.ro

