PSD și AUR prezintă în Parlament moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Votul final are loc pe 5 mai

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

PSD și AUR își prezintă în Parlament moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea este numită „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” și este prezentată în plenul reunit al Parlamentului, urmând să fie votată pe 5 mai.

Moțiunea de cenzură, prezentată în Parlament

PSD și AUR își prezintă moțiunea de cenzură în plenul reunit al Parlamentului. Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au decis calendarul dezbaterii și votării moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Miercuri, 29 aprilie, de la ora 12:30, moțiunea de cenzură este citită în plenul comun.

Citește și: Ilie Bolojan: „PSD și AUR au în plan anticipatele”. Premierul trage un semnal de alarmă asupra instabilității economice

Marți, 5 mai, de la ora 11:00, moțiunea va fi dezbătută și votată prin vot secret, cu bile.

Moțiunea de cenzură susținută de PSD, AUR și PACE acuză guvernul condus de Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia.

Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor ‘analize exploratorii’ redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase.

Citește și: Ilie Bolojan: „Peste tot unde merele erau stricate era cineva din PSD”. Premierul vorbește despre problemele din sistem

Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”, se arată în textul moţiunii de cenzură.

Ce va face Ilie Bolojan dacă moțiunea de cenzură va trece

Premierul Ilie Bolojan a declarat că își va duce mandatul până la capăt în cazul în care Guvernul va fi demis prin moțiune de cenzură. El a spus că va părăsi funcția „cu fruntea sus”.

„Până se va forma un alt guvern, voi asigura funcționarea guvernului cu mandatul limitat, pentru că asta trebuie să faci atunci când ești pe o funcție publică. Voi ieși cu fruntea sus, să închid toate lucrurile pe care le avem”, a spus Ilie Bolojan, la Digi24.

Citește și: PSD se pregătește să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Ce spune Nicușor Dan despre posibilă criză politică

El a continuat spunând că după încheierea mandatului, va rămâne activ în politică și în funcțiile pe care le deține în Senat, în PNL și în județul Bihor.

„Să luptăm pentru România modernă, pentru România în care munca este respectată, o Românie fără sinecuri, fără oameni care își bat joc în funcții publice de cetățeni. O Românie în care, dacă muncești și vrei să te dezvolți, ai condiții pentru asta. Cred în asta. Și am văzut că se poate face”, a declarat premierul.

Urmărește-ne pe Google News